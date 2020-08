Juvenal Olmos no entiende por qué Paredes aún no se retira: "Pareciera ser que se renueva dentro de su cabeza"

Esteban Paredes dejó claro que no se quiere retirar este 2020 y lo quiere hacer en Colo Colo y con gente. Un postergación que se viene haciendo habitual en la mente del goleador albo.

Esta situación hizo que en CDF hablarán de la situación del goleador y uno que alabó la mente del Tanque fue Juvenal Olmos, quien apuntó a ese aspecto para seguir con vigencia.

"Está dentro de los cinco mejores jugadores de la historia de Colo Colo. A mi me llama mucho la atención, porque aún no lo resuelvo dentro de mi cabeza. Yo no sé si los jugadores nos retiramos porque tenemos lesiones o sencillamente de manera interior no logramos revanchas internas", expresó.

Esteban Paredes en el Cacique

Juvenal Olmos ahondó más el tema. "Eso es lo que me causa mayor admiración de Esteban Paredes porque pareciera ser que el se renueva dentro de su cabeza y tiene motivación de seguir jugando", detalló.

Para finalizar agregó que, "lo único que pido de Esteban Paredes es que sepa retirarse, que sepa cuándo debe retirarse. No me gusta cuando la hinchada se da vuelta y ha pasado".

Juvenal Olmos y Esteban Paredes: "Pareciera ser que se renueva en su cabeza"



El experimentado atacante de @ColoColo arribó recientemente a sus 40 años de edad #TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/x05xGe292T — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) August 3, 2020