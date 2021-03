Julio Barroso rompe el silencio y ataca a Aníbal Mosa: "(Mi salida) fue algo personal, no eran argumentos deportivos"

Colo Colo comunicó el fin de la historia entre el club albo y el argentino Julio Barroso que llegó en 2013 y se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la institución.

Su salida sigue generando ruido, más si el propio Gustavo Quinteros dijo públicamente que necesitaba al zaguero y que haría lo posible por revertir la decisión de no renovarle.

En conversación con Página 14, el Almirante Barroso asegura que "Fue algo personal de Aníbal con su gente. Por ahí argumentos deportivos no eran. Por ahí se comentaba la cantidad de partidos que yo pude jugar en este tiempo y muchas veces se deja de lado la cantidad de partidos que uno gana cuando está en cancha. Esa es la diferencia que cuando se quiere presentar información obviamente para sacarte, y distorsionarla, algunos son especialistas".

Más allá de la decepción que siente, Barroso rescata el cariño de los hinchas de Colo Colo y que se ha sentido muy importante en estos días.

“El hincha a mí me hizo sentir que Colo-Colo era el lugar donde yo quería estar, donde encontraba mi pasión por jugar al fútbol. Esa conexión con el hincha no se destruye nunca. El hincha tiene la capacidad de darse cuenta de lo que uno brinda en la cancha y no necesita vender nada ni en redes sociales ni públicamente para que la gente te quiera", argumenta.

Agregando que "es el tesoro más lindo que tengo… De hecho, preferí dar una nota más que escribir un mensaje (de despedida) porque no me alcanzaba el texto para agradecer tantas muestras de amor”.