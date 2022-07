Juan Martín Lucero llegó a Colo Colo para cubrir una herida de mucho tiempo. El Cacique pasó años buscando una opción a Esteban Paredes, sufriendo con el fracaso de Nicolás Blandi, la nunca alcanzada consagración de Javier Parraguez y la salida de Iván Morales.

El delantero aterrizó en la pretemporada de este 2022 y de inmediato se hizo notar, ganando camiseta de titular para no soltarla más. Es así como hasta ahora ha acumulado 17 goles entre Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Un saldo importante en solo meses.

Pero a toda la alegría que le ha entregado Juan Martín Lucero a Colo Colo, hay un pequeño problema. Su préstamo finaliza a fin de año y, para retenerlo, el Cacique tendrá que meterse la mano al bolsillo y pagar los 900 mil dólares que cuesta su pase.

El Gato no tiene en sus planes dejar el estadio Monumental, pero depende de la dirigencia su seguirá o no en los albos. Este jueves en conferencia de prensa, el artillero habló de su situación y dejó claro que está feliz en Chile.

"Uno está contento por el rendimiento, pero eso se lo debo al equipo y mis compañeros. A la confianza del cuerpo técnico. Sin ellos, no podría hacer los goles que hice. Mi aporte se lo debo al equipo. Eso a uno lo hace crecer como jugador y profesional", lanzó.

Juan Martín Lucero recalcó que no tiene nada que arreglar en su contrato, ya que todo quedó listo desde el comienzo y solo queda esperar a que le den el sí. "Está la opción de compra en diciembre, nosotros antes de firmar ya dejamos listos los años si se decide efectuar".

"No hay conversaciones porque no hacen falta. Es algo que depende de los dirigentes, yo me enfoco en lo mío, en hacer las cosas bien para que Colo Colo salga campeón y después se verá lo mejor para todos", añadió.

Juan Martín Lucero y sus elogios a Gustavo Quinteros

El gran paso que Juan Martín Lucero ha tenido por Colo Colo es en gran parte al trabajo que ha hecho junto a Gustavo Quinteros. El Gato reconoció que los consejos del entrenador albo han sido claves para sacar su mejor versión.

"Uno siempre trata de confiar en los movimientos o en lo que le pide el técnico. Hay veces que uno cree una cosa y cuando te hacen ver otras, lo ve de otra manera", explicó.

El delantero enfatizó que "Gustavo me ha pedido mucho en este torneo que meta diagonales cortas en el área, que trate de estar perfilado para ganar las espaldas y eso es algo que quizás no lo hacía tanto porque no me lo pedían. He hecho muchos goles de esa manera".

Finalmente, Juan Martín Lucero agradeció lo que el DT le ha aportado a su carrera. "A uno lo hace crecer como jugador, te suma variantes al juego. Siempre es importante sacar provecho de todos los técnicos, se van a prendiendo cosas nuevas y con Gustavo aprendo mucho".