Colo Colo choca este fin de semana ante Huachipato, pero los hinchas ya palpitan el partido que se viene. En la próxima fecha, el Cacique visita a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

El equipo de Gustavo Quinteros tiene que mantener el liderato antes de ir a enfrentar al Romántico Viajero. Y si bien todavía falta más de una semana, ya comienzan a aparecer las primeras provocaciones entre los fanáticos.

Este miércoles en conferencia de prensa, Juan Martín Lucero habló del momento que vive el equipo previo al duelo con Huachipato. "El equipo está muy bien, enfocado. Hicimos una gran semana de trabajo, después de un triunfo importante y que costó. Conseguimos lo que íbamos a buscar, que era ganar".

Pero tras ello, el Gato fue consultado por la especial localía que tendrá Universidad de Chile en Talca, luego de no encontrar otro lugar para jugar. "No conozco el estadio, no sé dónde se va a jugar. He visto imágenes, pero no lo conozco", reconoció el delantero.

Aunque el partido ante la U parece no ser tema en el Monumental. O así lo dejó claro el goleador. "No hemos pensado ni hablado del Superclásico. Tenemos un partido importantísimo el sábado, donde tenemos que seguir sumando. Después veremos eso".

De hecho, Juan Martín Lucero recalcó que Colo Colo solo piensa en estirar su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones. "El sábado tenemos que ganarle a Huachipato para seguir peleando arriba".

Sin confiarse y con sed de revancha ante Huachipato

A comienzos de temporada, Colo Colo parecía un equipo arrollador. Sin embargo, sufrió su primer revés precisamente ante Huachipato, cayendo por la cuenta mínima en el CAP, en un partido que llenó de dudas lo que venía por delante.

Ahora, ya sin competencia internacional y con la obligación de ser campeones, en el Cacique se toman con seriedad el choque del sábado. "Son todos los rivales difíciles y más cuando juegan contra nosotros, que sentimos que es distinto. Eso está bueno, porque nos tocan el orgullo y hacen que nosotros intentemos sacar ese plus extra como equipo grande para ganar".

El Gato recalcó que no miran en menos a nadie y menos a Huachipato después de lo ocurrido en la primera rueda. "Nosotros con la humildad que nos caracteriza, tenemos que dejar los tres puntos. Es un rival difícil, ya nos ganó, así que debemos estar concentrados".

Finalmente el delantero enfatizó en que "prevenimos lo que haga el rival o estudiando los movimientos que hacen, nosotros contrarrestando sus defectos. Trabajamos con seriedad, así que estamos con ganas de jugar. Estábamos acostumbrados a jugar cada tres días, ahora hay más ansiedad en la espera".