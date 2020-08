Juan Gaete decide contar sin filtro por qué no llegó a Colo Colo: “Mi representante me vendió otra historia, quiero volver”

Llegó como el primer refuerzo de Colo Colo en 2019. Juan Carlos Gaete, tras despuntar con su velocidad en Cobresal, arribaba al Cacique para dar el salto con todo a Primera pero todo se truncó.

Tras hacerse los exámenes médicos, posar con el buzo y entrenar un par de días, lisa y llanamente “desapareció”. Finalmente, entre que había regresado a El Salvador y estaba “escondido” en su hogar, terminó firmando en Deportes Santa Cruz y luego en Cobresal de regreso.

Pero pasado el tiempo, el delantero decidió contar su versión de los hechos y cargó con todo contra su representante de entonces, Cristián Ogalde.

Juan Carlos Gaete enfrentó este año a Colo Colo jugando por Cobresal. Tiene una opción de regresar expresada en la venta de un porcentaje de su pase de vuelta a los mineros.

“No estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro”, aseguró en un live con Patricio Vergara, relator del CDF.

“Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto”, profundizó.

De todas formas, manifestó que su meta es retornar al Monumental. “Soy hincha de Colo Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho. En Colo Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete. Quiero volver el otro año, esa es mi meta”, remató.

Cabe recordar que en julio de 2019, Colo Colo vendió el 35% del 50% que tenían del pase de Gaete a Cobresal, recuperando la inversión y con una opción de re-compra preferente hasta 2021, por lo que aún tiene opciones de defender la camiseta del Cacique.