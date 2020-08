Juan Carlos Gaete pide volver a Colo Colo y cuenta su verdad: "Siempre he sido colocolino"

Juan Carlos Gaete es una de las figuras de Cobresal en el Campeonato Nacional. Pero su camino iba por otro lado: el delantero firmó a principios de año por Colo Colo y terminó revirtiendo su decisión, en la mayor polémica del año pasado en el mercado de fichajes.

El delantero desmiente el bullying de Jorge Valdivia. "Eso es mentira, con Jorge Valdivia nunca tuve un problema, menos con Esteban Paredes. Hasta el día de hoy hablo con el Pájaro Valdés", aseguró el ariete en diálogo con Diario La Cuarta.

En definitiva, la razón fue otra. "Fue por culpa de mi representante, quien era Cristián Ogalde. Me vendió la pomada, de que con la plata que me iban a pagar iba a asegurar el futuro. Incluso, antes de firmar allá, me habían ofrecido el doble acá en Cobresal", asegura.

"Pero llegué a firmar y no era nada de eso. Tampoco me iba a quedar con el 10 por ciento de la transferencia. Así que perdía por todos lados. Me sentí engañado. Con esto quería asegurar a mi familia, a mi mamá, ayudar a mi padres, a mi hija... y al final salí para atrás", asume.

Paredes ídolo

Pero todavía hay un camino para que Gaete vuelva a Colo Colo. El 15 por ciento de su pase pertenece todavía a Colo Colo, que puede ejecutar una opción de recompra por 500 mil dólares, para quedarse con el delantero.

Esteban Paredes es el máximo ídolo de Juan Carlos Gaete. El goleador de Colo Colo ha dejado huella en los futbolistas jóvenes (Agencia Uno)

"Tengo que jugar más y hacer más goles, eso es lo que importa. Si Colo Colo me pide y yo decido volver, puede quedarse con el resto de mi pase. Mi sueño es volver a Colo Colo aunque ellos tienen una opción de recompra en diciembre, ojalá se dé", sentenció.

Y es que su cariño por el Cacique es de hincha. "Yo siempre he sido colocolino", asegura. "Esteban Paredes es mi máximo ídolo. Yo tengo 21 años, pero antes iba siempre al estadio, cuando estaba Humberto Suazo, el Colo Colo de Borghi, buenos equipos", recuerda.

Por lo pronto, Juan Carlos se aplica en Cobresal. "Vamos bien. La meta que tenemos es clasificar a una copa internacional y terminar el año de la mejor manera. Así todos tenemos vitrina para buscarse algo mejor. Si no, quedarse acá y seguir luchando", reflexiona.

Pero el máximo sueño de Gaete siempre está en el Monumental. "El próximo año me veo con la camiseta de Colo Colo. Yo quiero, pero si no se da, hay que seguir luchando (...). Quiero estar un tiempo en Colo Colo, que es una vitrina, y sobresalir en Chile", concluye.