La teleserie de Colo Colo con Juan Martín Lucero ha sido el gran estelar del fútbol chileno en este inicio de año. El Gato decidió pescar sus cosas y abandonar el buque en el presente mercado de pases para firmar en el Fortaleza de Brasil, esto a pesar de haber firmado su renovación de contrato apenas semanas atrás con los albos.

Pese a que en el Cacique declararon ir a la justicia por esto, todo parece apuntar que mucho no se podrá hacer. El argentino ya no está en Colo Colo, el dinero por él ya fue enviado a las arcas del Cacique y en el Monumental deben comenzar a hacerse la idea de que en esta pasada, terminaron perdiendo.

Así por lo menos lo ve Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que “esta es una teleserie que Colo Colo debe darle un corte definitivo, porque uno lo plantea de la siguiente manera, lo que pasó con (Nicolás) Blandi. Tenía contrato, Colo Colo buscó por todos lados todas las alternativas para que se fuera ¿Y él qué dijo? 'Me quedo, tengo contrato'”.

“Ahora, se da vuelta la tortilla, Colo Colo dice 'No, si Lucero tiene contrato' y Lucero se quiere ir, entonces ahí está el tema. Por eso digo que ya está, el jugador no quiso seguir, la institución quería que siguiera porque tenía contrato, porque es importante, etc. Pero está ya está ¿qué le vas a hacer?”, agregó.

Para finalizar, el Mago sostuvo que “al final cuando las instituciones no quieren que sigan sus jugadores que tienen contrato los mandan a préstamo, le hacen la vida imposible, los mandan a entrenar a los juveniles, el jugador se va desgastando. ¿Qué hace al jugador al final? Pide para irse, resigna plata ¿Y el club qué? ¿El club acciona también los abogados en ese sentido? No. Ya está”.

Pese a que en la ANFP ya avisaron que no enviaran la documentación para que Lucero juegue en el Fortaleza, el Gato tiene la opción de pedir un pase provisorio a la FIFA, entidad que en esta clase de situaciones siempre se ha mostrado “pro jugador”, por lo que lo más probable es que terminé igual viendo acción en Brasil en este 2023.