Gabriel Suazo parece destinado a partir de Colo Colo y dar el gran salto al fútbol europeo más temprano que tarde. El jugador nacional, que cumplirá 25 años en los próximos días, ha aparecido en la órbita del fútbol alemán, el italiano y español, pero hoy por hoy es el Fenerbahce de Turquía el más interesado en el capitán del Cacique.

No es fácil para un lateral chileno llamar la atención del fútbol europeo, pero su alto nivel con Colo Colo, sumado a su polifuncionalidad como volante, le dan un plus a Suazo que ya lo tienen en la carpeta de varios equipos del Viejo Continente.

Eso sí, la chance de Suazo en Fenerbahce no será fácil, pues el club turco tiene también como opción a Marcelo, el lateral y ex capitán del Real Madrid. En Colo Colo ruegan para que el nuevo referente no parta, al menos hasta diciembre, mientras el agente del jugador, Alan Silberman, considera que esta es la ventana de mercado europeo indicado para concretar un fichaje.

En Chile, el periodista Jorge Coke Hevia se refirió a la situación, considerando que a su juicio Colo Colo ya tiene adelantada la tarea en el Campeonato Nacional y puede darse el lujo de ver partir a Suazo.

“Con la ventaja que ya sacó y considerando el momento, siento que Colo Colo debe vender a Suazo si llega la oferta del Fenerbahce, que entiendo, se debate entre el capitán de Colo Colo y Marcelo, ex Real Madrid”, publicó en sus redes sociales el rostro de Radio Pauta y La Red.

Colo Colo arrastra cuatro victorias en línea tras quedarse con un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile, sacándole seis puntos de ventaja a Ñublense en la tabla. Este domingo los algos volverán a la acción como locales frente a Deportes Antofagasta.