Luego de un triste domingo en la Supercopa, Colo Colo pasa la página y se enfoca en los otros objetivos de 2023. Los albos debutan ese fin de semana en el Campeonato Nacional, iniciando el camino para defender su título, y quieren mantenerse como protagonistas durante este año.

Uno que se pone grandes objetivos para la temporada es Jordhy Thompson. El joven delantero albo, llamado por Gustavo Quinteros para la tanda de penales en la Supercopa, aseguró que este año va por un título y un camino similar al de su gran ídolo: Alexis Sánchez.

"Ojalá poder salir campeón y jugar la mayor cantidad de minutos para seguir creciendo como jugador. Siempre me gustó Alexis, es mi ídolo y quiero seguir sus pasos para llegar a ser un grande", expresó el juvenil en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Me siento súper bien. Creo que hice una buena pretemporada y el profe me está dando toda la confianza para poder sumar minutos, al igual que mis compañeros. Me siento súper feliz", siguió el canterano de 18 años.

Sobre las oportunidades a los juveniles del equipo, Thompson aseguró que "el profe siempre nos dice que, si nosotros metemos ganas y entrenamos al cien, vamos a tener posibilidades. Desde chicos nos enseñan a dar el cien por Colo Colo, así lo vamos a seguir haciendo".

Thompson tendrá una nueva chance para lucirse ante Quinteros en el esperado estreno de los albos en el Campeonato Nacional. Sin Leonardo Gil ni Esteban Pavez (suspendidos), ni tampoco Vicente Pizarro (lesionado), el Cacique choca con Deportes Copiapó en el inicio del camino de 2023.