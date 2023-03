Es semana de Superclásico y el partido ya se calienta desde ambas veredas. En la previa del esperado duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, los históricos de ambos equipos anticipan lo que pasará en el césped del Estadio Monumental, donde una racha importante estará en juego.

Uno de ellos es Jaime Vera, quien conversó con Paulo Flores y RedGol sobre la edición 193 del Superclásico. El exfutbolista y ahora entrenador comentó cómo llega Colo Colo y, además, cómo evalúa la presencia de Esteban Paredes en las prácticas previas al duelo.

Para el Pillo, tener a Paredes durante la semana no influirá en cómo el plantel enfrenta el duelo de este domingo. "Los jugadores no necesitan tanto detalle, ellos se enfocan en jugar y hacerlo bien, lo externo no influye", aseguró, aunque sí valoró las palabras del goleador histórico del fútbol chileno.

Sobre las declaraciones de Paredes sobre Matías Zaldivia, ahora en el equipo rival, Vera aseguró que "es para darle condimento al Superclásico, cualquier declaración es bienvenida mientras no ofenda. Obviamente Zaldivia debe estar pensando eso, estuvo harto tiempo en Colo Colo. Será polémico".

"Zaldivia tiene experiencia y es buen jugador, pero un solo jugador no gana partidos. Tiene que haber un complemento del equipo. Si la U juega bien, y mejor que Colo Colo, tiene chances de ganar. Si no, seguirán aumentando los años en que no puede vencer en el Monumental", siguió.

Sobre el equipo que parará Gustavo Quinteros, el Pillo aconsejó mantener en la defensa a Ramiro González. "Viene de titular, tiene más partidos en el cuerpo y puede dar más seguridad. Me inclinaría por él porque viene actuando de forma seguida", comentó.

Además, "Leonardo Gil sería una gran ayuda desde el arranque, a pesar de que no ha sido titular. Le sirve al equipo, aunque sostengo que no es un volante de creación sino un jugador mixto".