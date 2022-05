De la mano de Jaime García, Ñublense está haciendo una tremenda campaña en el Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos han sido una de las revelaciones del último torneo y, a una fecha del final de la primera rueda, están con opciones de terminar como campeones de invierno ante Colo Colo.

En el cierre de la jornada de este fin de semana, la Longaniza Mecánica se impuso por 3-1 ante Curicó Unido, sumándose al Cacique y Unión Española en lo más alto de la tabla de posiciones. Mérito de ello ha sido el gran trabajo de su técnico, que los levantó desde la Primera B hasta tenerlos peleando en la máxima categoría de nuestro país.

Jaime García entiende que le buen momento que atraviesa Ñublense no es casualidad, sino que fruto del esfuerzo diario. Sin embargo, al DT no se le suben los humos a la cabeza, ya que esto puede perjudicar todo lo hecho hasta ahora.

Tras el partido y en conversación con TNT Sports, el estratega fue claro. "Estoy tranquilo, no pasa nada. En los malos momentos que he tenido he sido el mismo y esto tampoco que nos vuelva locos. Yo soy su líder y tienen que ver un tipo equilibrado, si me ven volverme loco, hacen lo mismo".

De hecho, Jaime García recalcó que lo hecho hasta ahora es también mérito de los fanáticos de Ñublense. "Esto es de la gente, nos han demostrado el cariño, es recíproco y los jugadores en cada partido luchan y la mojan".

Tras ello, el técnico adelantó el choque con Colo Colo del próximo lunes 30 de mayo en el estadio Monumental. "Es uno de los mejores equipos, hay que planificar el partido. Esto es paso a paso. Ahora fue Curicó, paramos y Colo Colo es un rival sólido".

Elogios a Patricio Rubio

La gran figura del triunfo ante Curicó Unido que le permite a Ñublense ser uno de los líderes fue Patricio Rubio. El delantero, autor de dos goles, ha tenido una carrera con altos y bajos, pero parece que con los Diablos Rojos encontró su lugar.

"Con el Patito hay que estar encima. Es un niño chico que ya lo aprendí a entender, conmigo ha tenido paciencia, yo también soy difícil y creo que él ha ido madurando", señaló Jaime García.

Para cerrar, el DT valoró el alza del goleador para ayudar al equipo. "Estoy muy contento porque me ha servido mucho y ha estado al servicio mío y eso es lo más importante, que todos los jugadores, no importa la trayectoria que tengan, tienen que estar al servicio mío y del club", finalizó.