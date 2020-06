Hugo Tocalli sobre el Charles Aránguiz de Colo Colo: “Era un jugador que me parecía extraordinario"

El caso de Hugo Tocalli en Colo Colo es extraño, generando anticuerpos de personas que lo extrañan y hinchas que no, pese a que fue campeón con el Cacique el año 2009 a costa de Universidad Católica.

Uno de los jugadores que trajo el entrenador argentino fue Charles Aránguiz, a quien lo fue a buscar a Cobreloa junto a Paulo Magalhaes. Además de Ezequiel Miralles y Esteban Paredes.

En conversación con DaleAlbo, Hugo Tocalli recordó al Charles Aránguiz de Colo Colo. “Charles cuando yo lo vi jugaba de enganche, era un jugador que me parecía extraordinario, del fútbol moderno y por eso lo llevamos a Colo Colo desde Cobreloa junto a Magalhaes", expresó.

Miralles, Paredes y Aránguiz en Colo Colo

Además agregó que, "cuando me fui del club me enteré de que no seguía en Colo Colo, quedaba en libertad de acción, entonces cuando me hago cargo de Quilmes lo traje acá. No lo pudimos aprovechar en Quilmes porque no me fue bien, no me salieron las cosas como para que él se pudiera pegar el salto. Tuvo que volver a Chile para jugar en la U y ahí fue el gran salto de Charly para que pueda jugar en el fútbol alemán y ser figura en su selección", expresó.

Para finalizar habló de lo que vivió en Colo Colo. “Yo lo que siempre quise hacer con algunos jugadores para pelear el campeonato era tenerlos por todo un proceso. Mi proyecto era quedarme en Colo Colo y además las divisiones menores estaban bien, había unos jugadores los podía mezclar bien con los jugadores en primera división como a Esteban Pavez que lo hicimos debutar", sentenció.