O'Higgins alista detalles para visitar este domingo a Colo Colo.En en el Estadio Monumental, el cuadro celeste se encontrará con una fiesta: ya con el título del Campeonato Nacional en el bolsillo, los albos celebrarán junto a su hinchada la premiación de su corona 33.

Ante este panorama, se puso sobre la mesa la idea que el Capo de Provincia realice un pasillo de campeones. Desde Rancagua, Brian Torrealba se abrió a la posibilidad, mientras que el técnico Mariano Soso no estuvo tan de acuerdo con su realización.

Y los históricos del club también dejan su opinión. En diálogo con RedGol, los celestes que formaron parte del recordado plantel que clasificó por primera vez a Copa Libertadores, Guido Coppa y René Valenzuela, mostraron su total apoyo por esta costumbre que comúnmente se ve en el fútbol europeo.

"Me parece correcto. Y que se instaure para siempre esa norma, es muy emotiva y bonita, en Europa se hace siempre. Es emotivo que al campeón le rindan homenajes sus colegas. No se debería pensar. Que tus pares te celebren y reconozcan tu año. De mí parte, muy bien", afirmó Coppa.

Valenzuela, por su lado, aseguró que "esto hace que las cosas resulten más emotivas, no tan competitivo. ¿Por qué no se puede hacer un gesto tan bonito a un equipo que ya es campeón? Sería bonito. Las cosas buenas hay que imitarlas".

"Si los jugadores están de acuerdo, los dirigentes no deberían oponerse. De todas maneras, si se hace o no el túnel de campeones, O'Higgins tiene que salir a ganar no más", cerró.