Mateo Solari, hermano del delantero de Colo Colo Pablo Solari, se encuentra a prueba en Santiago Morning con la intención de dedicarse profesionalmente al fútbol en Chile. El joven de 19 años juega de defensor y no tiene experiencia en divisiones menores en Argentina, pero se tiene una fe gigante. "Siempre la ilusión está", asegura.

Habla el hermano de Pablo Solari que está a prueba en el fútbol chileno: "Él me gana... ¡me tira cada caño!"

Las canchas del CDA, donde se desarrolla el torneo juvenil Más que una Pasión, tienen un particular invitado esta semana. Se trata nada menos que de Mateo Solari, hermano menor de Pablo Solari, el delantero de Colo Colo que tiene de cabeza a los hinchas del Cacique.

El Pibe le consiguió una práctica a su hermano en Santiago Morning, que le ha permitido sumar minutos con la expectativa de quedarse en el equipo y vivir su primera experiencia en el fútbol profesional. Tras jugar contra O'Higgins, decide hablar con RedGol.

"Llegué hace una semana a probarme. En Argentina jugué en dos equipos de Tercera (división)", se presentó el argentino, que reconoce el momento estelar de su hermano Pablo. "No sabría decir si es difícil para mí. No he estado mucho en Chile, pero sí se siente el fanatismo que hay por él", explica el defensor.

Para Mateo Solari no ha sido fácil ganarse un puesto, incluso en su propia familia. "Todos mis hermanos son delanteros y yo me fui para atrás. He jugado en contra de Pablo, pero gana él. ¡Me tira cada caño (túnel)!", relata el juvenil.

Pero espera que en Chile pueda cumplir su sueño de jugar profesionalmente. "Si se dan las cosas, me gustaría jugar en Colo Colo. Siempre la ilusión está, esperemos que me vaya bien y veremos qué pasa. Y si no, lo seguiré intentando", avisa Mateo.

Pablo Solari se convirtió en uno de los predilectos de los hinchas de Colo Colo, gracias a la brillante irrupción que protagoniza desde su llegada en 2020, en calidad de juvenil, pero que contó con el rápido aval de Gustavo Quinteros para llegar al primer equipo del Cacique.