Tras el nuevo triunfo de Colo Colo sobre el Betis, Gustavo Quinteros no quiso ahondar sobre la polémica que se ha tomado el mundo albo en los últimos días: la salida de Matías Zaldivia del club.

Gustavo Quinteros y la salida de Matías Zaldivia de Colo Colo: "No voy a hablar sobre eso"

Colo Colo está por fin de vacaciones tras volver a vencer a Betis en el duelo amistoso jugado en Sausalito. Un duelo que terminó 1-0 gracias a la gran anotación de Leonardo Gil, que le permitió al Cacique cerrar de la mejor forma la temporada y con la expectiva de lo que ocurrirá con los refuerzos de aquí en adelante.

Se trató de un partido mucho más parejo que el primero, con un Betis mucho más comprometido en defender su honor de lo que lo había hecho en sus dos primeros compromisos en Sudamérica. Es por eso que se pudo ver un entretenido encuentro que incluso tuvo polémicas y expulsiones pese a ser amistoso.

Uno de esos expulsados fue Gustavo Quinteros, quien fue sacado del banquillo por Piero Maza producto de reclamos. Es por eso que el DT no pudo hablar en conferencia de prensa una vez finalizado el compromiso y solo pudo hacerlo en zona mixta, donde pudo hacer una valoración del último triunfo albo de la campaña 2022.

"Se jugó bien, jugaron bastantes jugadores que no lo venían haciendo con constancia y cumplieron. Este partido fue más parejo, pero espero que sigamos así, creciendo. Hemos visto positivo el tema de los juveniles", valoró Quinteros una vez finalizado el compromiso.

La situación de Zaldivia

Al DT también se le quiso preguntar por la situación de Matías Zaldivia, la gran polémica alba del final de temporada. Y es que luego de siete temporadas, Mati no seguirá perteneciendo a la institución tras confirmarse su no renovación de contrato para el 2023.

Situación que incluso motivó a los jugadores del plantel a salir con camisetas de apoyo al jugador en la entrada a la cancha del Sausalito. Eso sí, Quinteros no quiso entrar en ese juego y prefirió no expresarse sobre el caso Zaldivia. "No voy a hablar de eso", señaló.

Se desconoce si ahora el DT solicitará a la directiva otro central en reemplazo de Zaldivia. Y es que existen versiones encontradas en la materia. Mientras algunos señalan que Quinteros estaba de acuerdo con su salida, hay quienes manifiestan que solo se enteró por los medios de la situación.

Por lo pronto, lo único confirmado es que el Cacique ya despidió a Zaldivia mediante un post de Instagram una vez finalizado el partido ante Betis, aunque de seguiro la polémica seguirá desarrollándose en el transcurso de los próximos días.