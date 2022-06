Gustavo Quinteros se refirió a la posible partida de Pablo Solari al América de México. El estratega albo no cree que sea una oferta única en la carrera del Pibe y quiere que termine la temporada con Colo Colo. Además, afirma que si el atacante deja Macul, será "casi imposible" reemplazarlo.

Colo Colo se prepara para el segundo semestre y, mientras viven su intertemporada, los albos miran atentos la ventana de fichajes. Gustavo Quinteros ya confirmó que quiere integrar a tres jugadores, aunque situaciones como la baja de Brayan Cortés y Emiliano Amor cambiaron un poco el panorama para el estratega albo.

Otra cosa que causó alboroto en Macul fue el renovado interés del América de México para llevarse a Pablo Solari, titular indiscutido de la oncena de Quinteros. El estratega conversó con los medios de comunicación y se refirió a la situación que representa la posible salida del Pibe de Colo Colo.

"Pablo Solari es muy importante, él es extranjero que está como juvenil. Va a ser difícil reemplazarlo, porque tiene nivel de refuerzo y es difícil encontrar un jugador joven de su nivel, es casi imposible. Sí que sería negativo para el equipo su partida, ojalá que pueda irse a donde quiera irse cuando termine la temporada, sería ideal para el club. Si no es así, lo vamos a sentir", comentó Quinteros.

Desde México hablan de una compra por cuatro millones y medio de dólares e incluso en Talleres de Córdoba se manifestaron por la oferta: el presidente de la T, Andrés Fassi, dijo que "¡Nadie volverá a traer una oferta así! Si no lo hacen, perjudican al jugador”.

Para Quinteros, la oportunidad que se le presenta a Solari no es única, ya que considera que es un jugador que "fácilmente" puede partir a Europa. "No comparto que es una oportunidad única, creo que Pablo es un jugador que puede aspirar a jugar en Europa. Por su rendimiento y juventud, en cualquier momento puede tener una oferta de allá. Pero bueno, es una decisión del jugador si quiere irse, y también del club, porque fue una apuesta traerlo, lo trajimos con 19 años, no había jugado en Primera División", expresó el técnico.

"Con el nivel que tiene, creo que todavía tiene un techo más alto. Opino, sinceramente, con verlo y conocerlo, que es un jugador que puede ir tranquilamente a Europa. La decisión la tiene el jugador con el club, si esta es conveniente para ambos, hay que aceptar su partida. Pero será difícil reemplazarlo, casi imposible", continuó.

"Por ahí el club mexicano hace una oferta superior y ahí dependemos de ellos. Hay que estar preparados en caso de cualquier caso en torno a Solari, si se va o se queda. Hay muchas cosas que debemos pensar y una de ellas es, si se va, qué hacemos con eso. No depende de mí, porque si fuese por mí, que se quede, termine la temporada, ojalá siendo campeón, y se vaya a Europa", concluyó.