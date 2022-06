América de México no cesa en su intento de quedarse con Pablo Solari. En el verano de esta parte del mundo presentaron una onerosa oferta que fue rechazada por Colo Colo con la venia del jugador, ya que la Copa Libertadores estaba por empezar. En dicho momento, el Pibe fue declarado intransferible. No obstante, el equipo de Gustavo Quinteros quedó afuera del máximo certamen continental de clubes y, pese a que debe disputar ahora la Copa Sudamericana, el joven argentino no ve con malos ojos partir ante una nueva arremetida de las Águilas que ya fue reconocida públicamente por su entrenador, Fernando Ortiz.

Y es que el ofrecimiento no es menor: cerca de 4,5 millones de dólares va a poner sobre la mesa el elenco donde brillara Iván Zamorano, además de triplicar el sueldo del futbolista. Talleres de Córdoba, club que formó a Solari, aún tiene el 20% de su pase y salió con todo a apretar a Colo Colo para que la operación se haga, habida cuenta que se embolsarían una suma no menor y que no les vendría para nada mal.

“¡Talleres quiere que la operación se haga, nadie volverá a traer una oferta así! Si no lo hacen, perjudican al jugador”, disparó en diálogo con DaleAlbo el presidente de la T, Andrés Fassi.

El DT de América confesó que Solari “está dentro de los nombres” que buscan para reforzar a su equipo, por lo que la oferta es cosa de horas. Por ahora, el Pibe está en Argentina haciendo la pretemporada por Colo Colo y si la operación se da, Yorman Zapata, de Magallanes, es apuntado como relevo en Macul.