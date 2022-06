El entrenador Fernando Ortiz se leyó el manuel completo de declaraciones en tiempos de mercado. Así lo demostró hace algunas horas, cuando encabezó la comitiva de América de México de cara a la pretemporada que realizará el conjunto azulcrema en el balneario azteca de Cancún, y le preguntaron por Pablo Solari.

El delantero argentino de 21 años es la principal carta de exportación de Colo Colo y las Águilas están dispuestas a hacer la inversión, ya por segundo mercado consecutivo. Por eso, cuando a Ortiz le consultaron "¿qué hay de Pablo Solari?" en el aeropuerto, optó por salir jugando como en sus tiempos de defensor.

"Mira, la gente está trabajando en todos los refuerzos, el presidente y el mánager, nosotros ahora nos enfocamos en la parte física. Seguramente van a venir jugadores, así que estamos a la espera de poder contar con ellos", contestó el DT aludiendo a Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, quienes lideran las tratativas para incoporar refuerzos al cuadro milloneta.

Por su parte, Solari integró ayer la comitiva de Colo Colo que viajó a Argentina a desarrollar una intertemporada de diez días, en la localidad de Cardinales. De acuedo con la prensa mexicana, América estaría dispuesto a ofertar hasta cuatro millones de dólares, con un contrato para el jugador que cuadriplique su actual ingreso en el Cacique.

El atacante formado en Talleres de Córdoba no se ha referido al tema, pero sí su compañero Maximiliano Falcón. "Unos compañeros me comentaron la opción de Solari en México, yo no hablé con él, pero si es bueno para él se lo merece, ha hecho un buen trabajo acá, él sabrá si está listo o no, pero de mi parte siempre le voy a desear lo mejor", explicó Peluca.

Colo Colo trabaja contra el tiempo en materia de mercado, a menos de dos semanas de volver a la competencia, el 18 y 24 de junio por Copa Chile ante Deportes Temuco, luego el 28 de junio y el 5 de julio contra Internacional de Porto Alegre por Copa Sudamericana, y finalmente el 2 de julio frente a Everton en la vuelta del Campeonato Nacional.