Colo Colo se rearma después de que la Seremi de Salud enviara a cuarentena a más de 100 personas por calificarlas como contactos estrechos y el equipo debiera enfrentar a Audax Italiano con menores de edad. El Cacique no quiere ceder más terreno en la lucha por el título del Campeonato Nacional y este sábado vuelve a la cancha con parte del plantel disponible para enfrentar a Santiago Wanderers.

En la previa, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y golpeó la mesa por todo lo ocurrido con los Albos en la última semana. "Estamos con un poco de angustia porque no pudimos competir con nuestro plantel profesional en su mayoría, otra vez. Es la segunda vez y en ese caso nos parece injusto porque no hubo justicia deportiva".

"Cuando se va a definir un torneo y tienes una temporada de trabajo, esfuerzo, concentraciones, partidos, viajes y un montón de cosas, llega un momento que cuando te sientes perjudicado por no poder jugar con todos o solo con chicos por segunda vez, sientes bronca, que no hay justicia. Pero eso quedó atrás. Tenemos que pensar en eso cinco partidos que tenemos, que son cinco finales y tratar de ganarlas", agregó el DT.

Quinteros reconoce que le extraña que sea Colo Colo con el que más mano dura ha tenido la autoridad sanitaria. "No es el equipo que más contagio tuvo en toda la temporada, pero sí mucho más contactos estrechos. Más de 100, incluidos chicos, profesionales y eso no le pasó a ningún equipo. Ni la primera vez contra Ñublense, tuvimos un contagio y 18 contactos estrechos, nunca pasó a otra institución. Estamos preocupados, tomamos esta medida para tratar que, si en algún momento de aquí a diciembre pasa otro caso, no tengamos contactos estrechos. Que se cumpla, por lo menos, esa situación. Otros equipos hoy tienen contagios, pero no contactos estrechos. Pensamos que sí fue injusto. Muy injusto, porque no pasó lo mismo con otros equipos".

El técnico del Cacique no se queda ahí y dispara sin asco. "Ya pasó, queremos prevenir que esa decisión que se tomó de forma injusta desde mi punto de vista, no vuelva a suceder. Decidimos hacer un esfuerzo, de concentrar, de dormir cada uno en una habitación, de viajar separados, de entrar en campo libre, de comer separados, para que no volvamos a tener 100 contactos estrechos".

No está molesto, pero...

Quinteros fue enfático en que las medidas con Colo Colo han sido mucho mayores que con el resto, lo que a la larga afectó a la lucha por el título. "No estoy enojado, simplemente uno como profesional trabaja toda una temporada, consigue formar un equipo competitivo, con esfuerzo, dedicación, profesionalismo tanto nosotros como toda la gente y que tengamos tanta mala suerte de tener tantos contactos y que no nos dejen jugar de igual a igual contra equipos. Eso te da una decepción, bronca, angustia que hay que superar porque no depende de nosotros".

De todas formas, el técnico de los Albos recalcó que hay que dar vuelta la página para seguir peleando. "Faltan cinco finales, estamos concentrados en poder jugarlas todas y hacerlo con todos los jugadores que tenemos a disposición, a pesar que para este no podremos contar con algunos. Ojalá podamos jugar con profesionales y competir de igual a igual para no perder más puntos. Tuvimos que competir en dos partidos con mucha desventaja deportiva y eso no está bien".

Finalmente adelantó el choque de este sábado con Santiago Wanderers. "Llegamos bien, venimos de ganar un clásico, de superar a un rival futbolísticamente y en el resultado, que está peleando con nosotros el campeonato. Venimos motivados, si jugamos de esa manera será difícil que nos puedan ganar. Depende de nosotros, jugaremos al máximo pensando que es una final, porque así es. Y mantener la ventaja que podemos tener ganando los partidos. Estamos concentrados en eso, enfocados y trabajando bien. Confío en poder realizarlo".