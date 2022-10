El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió al proyecto 2023 del Cacique. El DT habló sobre la posibilidad de incorporar a Ramiro González, quien no pudo llegar a mediados de 2022 al no superar los exámenes médicos, y aseguró que todos los chilenos en el exterior están siendo analizados.

Gustavo Quinteros no descarta ir por Ramiro González: "Todos los chilenos del exterior están siendo revisados"

Con el título del Campeonato Nacional en el bolsillo, y mientras espera por la premiación de su estrella 33, Colo Colo pone un ojo en su próxima temporada. El Cacique, que aspirará a defender su corona y hacer una buena participación internacional, espera que su 2023 sea comandado por el técnico Gustavo Quinteros, mientras que el DT define un proyecto ambicioso para un nuevo año.

En conferencia de prensa, el DT fue consultado por la conformación del plantel y, en eso, la posibilidad de incorporar a Ramiro Gónzalez, quien estuvo a punto de llegar al Cacique a mediados de año pero fue descartado al no superar los exámenes médicos.

Quinteros aseguró que defensa, así como "todos los chilenos en el extranjero" están siendo evaluados. “Tenemos que fortalecer el equipo, mandar jugadores a préstamos e incorporar nombres. Y todos los chilenos que estén en el exterior están siendo revisados y analizados para ver a quiénes podemos sumar", declaró

"Ramiro González, o cualquier otro jugador que sea chileno, se está evaluando. A todos. O a la mayoría que esté dentro de un nivel presupuestario del club y que puede llegar a venir. No es solo él, son varios. Estamos analizando opciones", continuó.

"Todavía no sabemos si Suazo se va o se queda, hay jugadores que hay que renovar, otros que se termina su contrato y unos que tienen contrato pero no tuvieron tanta participación y se tienen que ir a préstamo. Y así", complementó.

El técnico, cuyo contrato será revisado con el término de la temporada, un buen proyecto para 2023 va más allá de lo que él quiere. En esa línea, Quinteros valoró el diálogo que mantiene con el director deportivo, Daniel Morón, para presentar sus alineamientos al directorio.

"Estoy constantemente hablando con Daniel Morón, él trata de solucionar lo antes posible todo. Con él todo el tiempo es positivo porque hablamos, tenemos opiniones sobre jugadores. Después la decisión de todo esto la toma el directorio. Nosotros vamos a ir trabajando constantemente"

"Este no es mi equipo, es Colo Colo. Los directores, la hinchada, los jugadores y el cuerpo técnico queremos dar un paso más y seguir trabajando de la mejor manera para poder tener la próxima temporada un equipo mejor que el de este año, donde nos faltó muy poquito para avanzar en copa. Logramos los títulos locales, pero que no nos alcanzó internacionalmente. No es solo un deseo mío, sino que de todos. Lo importante es tener todo listo lo antes posible para que sea aprobado por el directorio", cerró.