Colo Colo puede ser campeón ante la UC si se dan algunos resultados. Gustavo Quinteros señaló que solo piensan en ganar, pero no en levantar la copa.

Gustavo Quinteros evita probarse la corona y asegura que en Colo Colo "no pensamos" en ser campeones ante la UC

Colo Colo recibe este domingo a Universidad Católica con el sueño de ser campeón. Si Ñublense y Curicó Unido pierden o empatan, el Cacique necesitará de un triunfo en el Clásico para quedarse con el título del Campeonato Nacional.

Los hinchas esperan que se den los resultados y así dar la vuelta olímpica ante el equipo que el año pasado les arrebató la copa de las manos en la recta final. Aunque pese al optimismo, Gustavo Quinteros prefiere evitar probarse la corona.

"Sinceramente, no pensamos (en ser campeones). Sí en ganar el partido, jugar bien y superar al rival. Tratamos de entrenar bien en los días que tuvimos, entrenar movimiento para contrarrestar al rival y seguir perfeccionando los movimientos ofensivos del equipo, que vienen bien", dijo en conferencia de prensa.

El técnico de Colo Colo recalcó que el plantel llega en la mejor forma al choque con la UC, donde esperan sumar de a tres para acercarse al título. "El amistoso del fin de semana (ante Barnechea) nos sirvió mucho. Llegamos con todos a disposición, pensamos solo en jugar bien y ganar".

Aunque más allá de los puntos, el técnico enfatizó que espera una mano de Curicó Unido y Ñublense. "Si los resultados ayudan, mucho mejor, pero pensamos en hacer nuestro trabajo y ganar el domingo".

En esa misma línea, abordó la ansiedad del plantel al estar a un paso de ser campeones. "Tratamos de no pensar en eso, en dar la vuelta. Pensamos y trabajamos en el rival, sabemos que si jugamos al 100 por ciento podemos conseguir los tres puntos".

"Han entrenado de forma excelente. No puedo decir nada ni quejarme de los entrenamientos, porque son con mucha intensidad y están comprometidos con el equipo, el club, la camiseta y nosotros. Esperamos plasmarlo el domingo, sabiendo que tenemos un rival difícil y estamos en una situación muy favorable, con una buena ventaja y que tenemos que mantenerla. El objetivo es mantener o alargar la ventaja, no pensar en otra cosa que no está conseguida", agregó.

El respeto de Gustavo Quinteros a la UC

Gustavo Quinteros sabe que ante la UC tiene una tarea importante. Los Cruzados son los vigentes tetracampeones del fútbol chileno y vienen al alza después de un inicio de temporada complicado. "Lo analizamos mucho porque tuvimos dos semanas para trabajar, mirar los partidos. Es un equipo que viene mejorando mucho, comenzó la temporada de forma irregular en el juego, pero hoy es un equipo que juega bien, peligroso. Hay que estar al 100 por ciento".

"Para ganar ese partido tenemos que jugar al 100 por ciento, estar atentos, seguir mejorando en las pelotas paradas en contra, seguir atentos a las situaciones que el rival utiliza en ataque, que son varias. Conozco a los jugadores, sé cómo piensan. Tratan de utilizar al delantero centro asistiéndolo mucho, así que debemos estar atentos para que el partido sea favorable para nosotros. Hemos trabajado bien, esperamos superar al rival el domingo", añadió el DT.

La UC no podrá contar con César Pinares, quien se lesionó ante la U en Copa Chile, aunque eso no es problema según Gustavo Quinteros. "Tiene un montón de jugadores que lo puede hacer bien. El Chapa puede jugar bien, vuelve (Clemente) Montes, (Juan) Leiva, (Bryan) González, (Fabián) Orellana… muchos jugadores con condiciones para reemplazarlo. Nosotros no tenemos que pensar en eso, solo pensar en que enfrentamos a un equipo difícil. Tenemos que prepararnos para una final más, el partido que viene como lo hacen los jugadores".

"Tenemos que intentar siempre. El domingo será un rival duro, pero los demás también. Casi todos están en la zona alta, excepto Coquimbo, pero tenemos que jugar nuestro mejor fútbol para superar al rival y tener el resultado", sentenció.