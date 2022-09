Colo Colo tuvo una semana llena de preocupación luego que se conociera que desde Emelec estaban tras Gustavo Quinteros. El elenco de Ecuador está en un proceso de reestructuración y tenía en sus planes al técnico del Cacique, un viejo conocido para los hinchas.

El entrenador tuvo un destacado paso por los Eléctricos años atrás, siendo campeón en dos oportunidades de la Serie A. Carlos Torres, uno de los postulantes a la nueva dirigencia, reveló que había mantenido contactos con el DT para que regresara al club y así repitieran la historia de éxitos.

"Hemos conversado con Gustavo. No quiero adelantarme mucho al tema, pero puede ser una gran sorpresa (...) Hemos hablado con (Rafael) Dudamel, hemos hecho acercamientos con Gustavo. Estamos haciendo las cosas como se deben hacer", dijo el dirigente.

La situación dejó nerviososo a los hinchas de Colo Colo, que no quieren perder a su líder y uno de los técnicos más destacados en el último tiempo. Es por ello que el propio Gustavo Quinteros salió al paso de los rumores sobre Emelec y aclaró todo.

"No voy a entrar en detalles de nada. Hubo un montón de situaciones en el año, con llamados de intereses de gente, de equipos y selecciones", comenzó reconociendo el DT. "Lo único que hice fue siempre agradecer el interés que pudo haber, pero el único objetivo que tengo es quedarme en Colo Colo, ser campeón y terminar la temporada de la mejor manera".

Gustavo Quinteros enfatizó que pese a los acercamientos que hubo con algunos clubes y selecciones, solo piensa en el Cacique. "Siempre fue ese el mensaje que le di a la gente que pudo intentar comunicarse conmigo por un interés. Siempre la respuesta fue la misma".

Gustavo Quinteros solo piensa en ser campeón con Colo Colo

Gustavo Quinteros ha tenido una gran temporada con Colo Colo y los interesados en sus servicios no se han hecho esperar. Sin embargo y pese a esto, el técnico no tiene en mente otra cosa que no sea lograr el título del Campeonato Nacional con los albos.

"Estoy muy bien acá, quiero lograr el objetivo, porque para eso vine. Eran dos objetivos grandes, uno lo cumplimos el 2020 y el otro era el título nacional y estamos cerca. Quiero conseguirlo, con eso agradecerle a la gente que siempre me apoyó y estuvo conmigo", dijo.

Finalmente recalcó que espera responder al cariño de los hinchas. "Si hay intereses de otros equipos o selecciones, que las hubo, mi respuesta fue siempre la misma. Y mantengo lo que digo, lo vuelvo a decir y ojalá cumplir el objetivo para toda la gente de Colo Colo".