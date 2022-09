Una condena tranversal de todo el fútbol chileno se ha generado luego de los incidentes en el Clásico Universitario por Copa Chile. Hinchas de Universidad Católica agredieron a Martín Parra, arquero de Universidad de Chile, con fuegos artificiales que lo mantienen bajo cuidados médicos y generan la indignación de Gustavo Quinteros.

El técnico de Colo Colo, próximo rival de los Cruzados en el Campeonato Nacional, habló en conferencia de prensa de lo ocurrido en el estadio Elías Figueroa Brander y se mostró muy dolido. "Fue un hecho lamentable, porque estuvo en riesgo el físico de un jugador. Puede ser grave o no, no lo sé, pero lo más importante es que el arquero esté bien y no tenga secuelas de lo que pasó".

Gustavo Quinteros pidió que se aplique el reglamento para llegar a una solución, pero también aprovechó de hablarle directo a los fanáticos albos. "Solo puedo llamar a nuestro hinchas a que tratemos de no hacer ningún hecho que nos pueda perjudicar y no tenerlos en el campo".

"Tenemos que pensar en los hinchas de aquí al final de la temporada y en todas las temporadas, queremos tenerlos en el estadio", agregó.

Pero eso no fue lo único, ya que el DT del Cacique enfatizó que "tenemos que hacer un llamado para que esto no vuelva a suceder ni en el fútbol ni en ningún lado. No sé si entra un delincuente, pero sí una persona que no está en un estado normal y puede perjudicar a un equipo, hacer daño a un jugador de fútbol y perjudicar a la institución".

Gustavo Quinteros pide ayuda a los hinchas para el Arengazo y el Clásico

Después de lo ocurrido con los conciertos de Daddy Yankke y el Clásico Universitario, Colo Colo ahora tendrá una prueba de fuego. Este viernes el Cacique tendrá el Arengazo previo al duelo del domingo con Universidad Católica, dos instancias en las que quieren evitar problemas.

Ante esto, Gustavo Quinteros fue claro. "A nuestros hinchas perfile de corazón, pero de corazón, que los necesitamos en el estadio siempre. Viene Católica, después Curicó y los queremos siempre, en la temporada próxima también, porque son muy importantes para el equipo y cada jugador".

El técnico recalcó que el apoyo de los hinchas es fundamental para ayudar al plantel. "Hay situaciones adversas que la gente, con el aliento constante te levanta, te saca de un momento difícil y te pone atento. No deja que bajes los brazos, es importantísimo".

Ahí, pidió la colaboración para sacar de las canchas a los delincuentes que manchas el fútbol. "Les pido que vengan a alentar al equipo, tenerlos siempre es el objetivo para todos. Si ven a algunos que no están haciendo algo bueno, sacarlo, denunciarlo y cumplir con los reglamentos que tenemos que cumplir para que estén siempre en el estadio. Los esperamos mañana en el Arengazo, que la vez pasada fue fantástico, uno de los mejores recuerdos que tenemos. Fue muy lindo, así que los queremos mañana, el domingo y siempre en el campo".

Colo Colo no quiere que sus hinchas tengan más problemas como los ocurridos durante la última campaña y así poder contar con ellos hasta el final. El Cacique está muy cerca del título y espera una fiesta, pero que puede verse opacada si hay incidentes.