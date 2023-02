Gustavo Quinteros explotó tras perder la final de la Supercopa ante Magallanes, a mediados de enero. El entrenador de Colo Colo apuntó sus dardos contra el arbitraje de Fernando Véjar, asegurando que perjudicó a los albos de manera intencional.

"Contra mí no debe tener nada, porque nunca hablamos ni me lo crucé. Pero debe tener algo en contra de Colo Colo" y "no sé si es malo o cobra a propósito en contra Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más", fueron parte de las declaraciones del estratega albo.

El argentino-boliviano fue acusado por Roberto Tobar, el nuevo jefe de la Comisión de Árbitros, debido a estas declaraciones, por lo que el caso pasó al Tribunal de Disciplina para que fuera analizado.

Este martes el DT hizo sus descargos ante los encargados de este órgano de la ANFP, quienes dejaron en suspenso la resolución del asunto, ya que el fallo se conocerá en los próximos días.

En Colo Colo confían que solamente será advertido luego de este impasse de Quinteros con el arbitraje nacional, por lo que podrá estar ante Ñublense este lunes en la cancha del Monumental, por la tercera fecha del torneo nacional.

De todas formas el riesgo de que pueda caerle una suspensión está latente, lo que complicaría aún más el panorama del Cacique, que vive una pesadilla en este inicio de año debido a la ausencia de refuerzos a tiempo, la pérdida del título de la Supercopa y la goleada sufrida ante O'Higgins en Rancagua.