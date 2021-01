Gualberto Jara: "Me la juego enteramente porque Colo Colo no desciende"

Colo Colo vive uno de los peores momento deportivos e institucionales de su historia, y bien lo sabe Gualberto Jara, entrenador que asumió el interinato del club tras la salida de Mario Salas y que fue despedido tras no lograr sacar al equipo de su complejo momento.

El paraguayo de 61 años fue cesado como estratega del primer equipo tras la renuncia de Marcelo Espina como gerente deportivo, y pese que la dirigencia le prometió que podría retomar sus labores en divisiones menores, dicho ofrecimiento nunca se cumplió.

En octubre de 2019 Gualberto Jara salió de Colo Colo por la puerta de atrás y enterándose por la prensa. Hoy, tres meses más tarde, el entrenador se sinceró en diálogo con La Tercera respecto a su turbulento último paso por el Cacique.

"Yo, después de trabajar en el cuerpo técnico de Héctor Tapia, me llevan a ser técnico de la Sub 20. Empezamos un trabajo con esa categoría, logramos salir campeones, participamos de la Copa Libertadores de la categoría a inicios de 2020 y de ahí me llevaron al primer equipo. Fue siempre con la promesa de que después de todo yo volvería a ocupar mi cargo, que todo iba a seguir igual, porque había un trabajo que completar ahí. Entonces yo pensé que volvía a la Sub 20, con el convencimiento de que íbamos a seguir trabajando en ese plan. Lastimosamente, eso no fue así", relató Jara.

El paraguayo añadió: "después de dejar el primer equipo me agradecieron todo el servicio que pude prestar en un momento difícil para el club y me prometieron que volvía al trabajo de la Sub 20.

Lamentablemente la promesa no se cumplió y Gualberto Jara se enteró que no seguía en el club albo a través de los medios de comunicación:

"Harold me comunica la decisión y me ofreció las disculpas por la forma en que se dio, porque se hizo público a través de la prensa. Él me dio sus argumentos y yo le di los míos", comentó agregando: "el directorio analizó la situación y ellos esperaban que yo podía darle una mayor promoción a los jugadores jóvenes, dado el lugar de donde venía. Ese fue el argumento principal. Obviamente yo le expliqué mis razones técnicas para no hacerlo".

Jara negó que los jugadores le hicieran la cama en Colo Colo.

Pese a su compleja relación con la dirigencia, con quienes Jara pidió numerosas reuniones que nunca se concretaron, el DT interino nunca vio dañada su cercanía con el plantel, e incluso negó los rumores de que los jugadores albos le hubiesen hecho la cama.

"Noooo, no, no, no….. Desmiento totalmente eso (jugadores jugando hacia atrás). Fue todo lo contrario. Pude contar con el apoyo de ellos desde el primer día. Su compromiso y entusiasmo. Además que empezamos con algunos resultados positivos, el equipo estaba bien, pero todo se cortó con la pandemia. Y eso lo cambió todo. En mis últimos días también conté con su apoyo y entrega en cada entrenamiento y partido. Lastimosamente los resultados no se pudieron dar", reflexionó.

A pesar de reconocer abiertamente que este es el peor momento en la historia de Colo Colo, Gualberto Jara cerró con un esperanzador mensaje: