La final de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Universidad Católica se vio interrumpida por vergonzosos incidentes entre barristas, obligando a detener el esperado encuentro en Concepción por varios minutos.

El anhelado regreso del fútbol chileno se tiñó de oscuro este domingo luego de que un puñado de inadaptados se enfrentaran entre sí en el Ester Roa Rebolledo, forzando la detención del partido entre albos y cruzados.

Los desmanes provocaron incluso la reacción del Presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y los reconocidos periodistas Gonzalo Fouillioux, Manuel de Tezanos y Coke Hevia se sumaron a las críticas por el pésimo comportamiento de algunos asistentes al estadio.

"Después nos preguntamos por qué los niños pierden apego por el fútbol chileno. La experiencia estadio es impresentable", tuiteó Fullú, añadiendo que "un espectáculo para disfrutar termina en una pesadilla. ¿Qué hace esa familia? No va más".

Por otro lado, De Tezanos lanzó sus dardos a las autoridades. "Es brutal el fracaso de los clubes, los gobiernos de turno y de Carabineros: Planes más, planes menos, han sido incapaces de terminar con la violencia en los estadios".

"Puras soluciones parche que nunca han atacado el problema de fondo. Qué vergüenza más grande", agregó el hombre Balong.

En la misma línea, Jorge Hevia también fue drástico y apuntó que "mientras clubes, anfp, estado, no tengan ganas de erradicar a estos imbéciles. El mensaje es 'no vaya al estadio, no sabes si vuelves a tu casa'".

"Triste ver niños llorando. Ya da lo mismo quien gane. Cagaron todo! Cómo cresta se va a seguir jugando! El organizador? La ANFP", agregó Hevia.

