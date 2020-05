Giovanni Hernández: "Matías Fernández dejó la vara muy alta en Colo Colo"

Giovanni Hernández llegó a principios de 2007 a Colo Colo para reemplazar al mejor jugador de América en ese entonces: Matías Fernández. La tarea no era fácil, puesto que el chileno se fue como bicampeón del fútbol chileno y finalista de Copa Sudamericana.

Sin embargo, el colombiano se ganó el corazón del pueblo colocolino con sus grandes actuaciones y por llevar al Cacique al tetracampeonato.

En conversación con Todos Somos Técnicos del CDF, el cafetalero recordó su llegada a Pedrero: "Cuando llegué, mi primera impresión fue tener una comida con Borghi para poder conocernos y saber sus ideas para Colo Colo. Comencé los entrenamientos, fui conociendo a mis compañeros y ver el corazón de la gente de este club".

Hernández fue parte del plantel bicampeón del 2007

Además, reconoció que la tarea no era fácil por la categoría de Matigol: "Creo que la marca de Matías Fernández no es fácil de reemplazar en Colo Colo porque dejó la vara muy alta".

Por otro lado, Hernández aprovechó de hablar del técnico de la selección chilena, su compatriota Reinaldo Rueda: "Rueda nos trajo muchas cosas nuevas al fútbol colombiano tras haber estudiado en Alemania. El profe es una persona muy serena que habla poco, pero cuando lo hace expresa cosas que a uno lo maravilla".

Finalmente, se refirió a las características que debe tener un creador en el fútbol sudamericano: "Cualquiera no es número 10, no todos pueden tener las ideas de jugar de enganche. Siempre he dicho que hay jugadores que al tener el balón en sus pies y tiene dos opciones y no los considero extraordinarios. Esos son los que ven más de siete opciones".