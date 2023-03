Los Mineros reciben al Cacique este sábado en El Salvador. El delantero quiere ganar a toda costa para así acercarse al liderato, pero no la tendrán fácil.

Colo Colo se olvida del Superclásico con la U y este sábado vuelve a la cancha para buscar un triunfo que le permita meterse en la parte alta. Desde las 18:00 horas el Cacique visita a Cobresal en El Salvador, con la misión de sumar de a tres como sea para escalar en la tabla de posiciones.

Tras la novena fecha, el Campeonato Nacional 2023 entrará en un receso de un mes. Esto tiene a los albos obligados a ganar para terminar bien y así ir a la Copa Libertadores tranquilos. Sin embargo, los Mineros los igualan en puntos y se jugarán su propia chance, tal como lo dejó claro Gastón Lezcano.

El Gato no quiere repetir lo ocurrido en la temporada pasada, donde cayeron ante Colo Colo en el norte del país, por lo que lanzó un desafiante mensaje. En conversación con TNT Sports, el delantero y uno de los goleadores del torneo avisó al Cacique lo que le espera en El Salvador.

"Sabemos que tenemos que hacernos fuertes en casa, aprovechar la altura. Eso es un factor importante, creo que antes se sacaba un poco más de diferencia, pero creo que hoy se emparejó bastante eso", lanzó de entrada.

Gastón Lezcano no olvida el 2-0 en septiembre del 2022, donde Lucero y Oroz les amargaron la fiesta. "El partido pasado nos ganan acá de local donde nosotros cometimos errores muy graves, los cuales nos costaron los goles y contra esos equipos no puedes hacerlo".

"Hay que estar concentrados, no cometer errores y tratar del primer minuto a ahogar al rival y de demostrar desde el arranque que nosotros vamos a dejar los tres puntos en casa", añadió.

Pero eso no fue todo, ya que advirtió a los albos para su visita al norte. "Mañana (sábado) sabemos que nos enfrentamos a un rival que por ahí dicen que no viene o no está jugando como el campeonato pasado, estaban muy aceitados. Sabemos que se le fueron jugadores muy importantes en el esquema de Quinteros, pero sabemos que tienen grandísimos jugadores".

Colo Colo viaja hasta El Salvador para buscar los tres puntos que le permitan meterse en la parte alta de la tabla de posiciones. Cobresal quiere lo mismo y espera salir con el brazo en alto en su casa, con su gente y lleno de ilusión de dar el gran golpe.

