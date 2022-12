Gabriel Suazo se va entre lágrimas de Colo Colo: "No es una despedida, es un hasta pronto"

Después de toda una vida ligada al club, este miércoles Gabriel Suazo se despidió de Colo Colo. El lateral y capitán en la última temporada del Cacique, donde consiguieron la estrella 33, vivió su última jornada en el estadio Monumental.

El también seleccionado nacional terminó una de sus mejores campañas después de años de sacrificios y críticas, consagrándose en el equipo que lo vio nacer. Sin embargo, a sus 25 años ya busca dar el gran salto en su carrera y espera llegar pronto a Europa.

Durante horas de esta tarde, Gabriel Suazo llegó hasta la Ruca para despedirse de los trabajadores y sus compañeros en Colo Colo. Ahí, tal como reconoció, no pudo contener las lágrimas de la emoción que significa irse del lugar donde hizo toda su carrera.

"Ya lloré mucho, lloré mucho, así que nada", dijo a la salida del estadio Monumental. "Me voy con dos sentimientos; primero feliz porque estoy cumpliendo mi sueño, pero con el sentimiento de tristeza de dejar mi casa", agregó.

Gabriel Suazo llegó con regalos para algunas personas en su última visita a la que por años fue su hogar. "A los trabajadores en verdad, que he estado tantos años acá, más de 16 años en mi casa como les digo, entonces le quise dejar un obsequio de mi parte a cada uno de ellos que me ha visto crecer de pequeño".

"Todo muy emotivo, muy lindo, emocionante. La verdad es que un recuerdo que me va a quedar para toda la vida y como se los dije a cada uno de ellos, que esto no sea una despedida, sino un hasta pronto", sentenció el ahora ex capitán.

Lo que viene para el futuro de Gabriel Suazo

Con su salida de Colo Colo ya confirmada, ahora Gabriel Suazo comienza a definir los próximos pasos en su carrera. El lateral espera concretar su llegada a Europa en los próximos días, donde hay un gran candidato a quedarse con sus servicios.

Se trata del Olympiacos de Grecia, elenco que ya contrato por esa zona a Marcelo, leyenda del Real Madrid y Brasil. De hecho, Al Aire Libre en Cooperativa aseguró que ya hay conversaciones entre ambas partes, pero por ahora nada cerrado.

Gabriel Suazo deja atrás toda una vida ligado a Colo Colo y prepara su camino en el profesionalismo. Europa es el destino que desea, pero tendrá que ir viendo con el pasar de los días si eso se concreta o termina en un anhelo.