Gabriel Suazo y posible descenso de Colo Colo: "Depende sólo de nosotros mantener la categoría"

Gabriel Suazo ha sido constante titular en este Colo Colo 2020/2021 que está luchando por evitar un descenso inédito en su historia en el fútbol chileno. La situación del Cacique es delicada, ya que tiene 30 puntos y de momento estaría jugando un partido único frente a la Universidad de Concepción para intentar mantener la categoría.

A falta de cinco finales, el mediocampista se enfoca en ganar los puntos necesarios para lograr el objetivo de permanecer en Primera: "Hoy en día estamos en una posición que depende solo de nosotros mantener la categoría y no vamos a desaprovechar esa opción", dice en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

La primera de las cinco finales, será el partido pendiente ante Coquimbo Unido que se disputará el sábado a las 18:00 en el Estadio Monumental: "Conocemos muy bien como juega Coquimbo. Es un muy buen equipo y lo demostró con su campaña internacional. Hay que estar muy atento con sus extremos que son muy rápidos. Nos enfocaremos en como hacerles daño. Nosotros nos ganamos la oportunidad de depender de nosotros para permanecer en Primera y no la vamos a desaprovechar", asegura Suazo.

Además se refiere a su rol como jugador formado en Macul: “Yo vengo de la cantera, como varios de mis compañeros. Es un momento muy duro, desde pequeño vi momentos difíciles del club, pero no recuerdo ver algo como pelear el descenso. Es muy difícil, tanto para mí como para mi familia, estar viviendo esto. Estoy orgulloso de poder estar en este momento difícil, luchando y peleando en este club. Lo puedo hacer bien o mal, pero jamás voy a dejar de correr para poder ayudar a este equipo. En la actitud nunca voy a defraudar, siempre estaré al 100 por ciento con el equipo para dejarlos en primera”.

"Siempre trabajo y entreno para poder jugar el fin de semana, me toque o no me toque. Al final uno entrega esa confianza al cuerpo técnico, de intentar hacer siempre lo mejor para el equipo. En ninguna ocasión me he escondido, siempre he intentado ir de frente”, añade el volante que se está desempeñando como lateral izquierdo.

Por último aborda las constantes publicaciones negativas que recibe en redes sociales: “Ese tipo de comentarios lo único que hacen es hacer daño. La gente tiene el derecho de criticarte, pero uno no se llena de ese tipo de cosas. Al contrario, uno se llena con la familia, con tus amigos y con tus compañeros. Lo único que hacen esas cosas negativas son perjudicarte. No me interesa lo que puedan decir o no decir de mí”, cierra.