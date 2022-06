Una importante aclaración quiso realizar el jugador y capitán de Colo Colo Gabriel Suazo, quien utilizó sus redes sociales para explicar una frase que dijo en una entrevista y que tiene que ver con la posible salida de Pablo Solari en este mercado de pases.

Fue en una entrevista con ESPN donde el hombre que lleva la jineta en el Cacique dio su opinión de una posible transferencia de Solari al fútbol mexicano, donde como amigo opinó del futuro de su compañero.

"Como te digo, yo quiero lo mejor para mi amigo. La institución es muy importante, el equipo es muy importante, pero para mí es más importante que a mi amigo le vaya bien y siga creciendo como jugador, y espero que así sea. Sea ahora o a fin de año, que pueda seguir creciendo como jugador para poder cumplir su sueño que es lo que él quiere”, dijo en ese momento.

Esta declaración fue tomada de muchas maneras por los hinchas albos, donde incluso le reclamaron por decir que el jugador era más importante que la institución. Algo que Suazo quiso aclarar para calmar las aguas.

"Quería aclarar un poco unas declaraciones mías, sobre un tema que se conversó por lo que estaba sucediendo con Pablo en donde muchos lo entendieron, pero otra parte no. En ningún momento dije que Pablo o cualquier jugador esté por encima de Colo Colo. Jamás, porque jamás será así. Colo Colo siempre será lo más importante en cualquier lugar, porque es el más popular y grande de Chile, esté quien esté. Lo pienso así, que el club está por encima de cualquier jugador, dirigencia o cuerpo técnico", comenzó diciendo.

"Me preguntaron por un tema en particular por lo que estaba viviendo Pablo. En base a eso fue mi respuesta, comenté que para mí lo más importante es mi familia y amigos, quiero que triunfen y les vaya bien, sea donde sea. Si Pablo ve con buenos ojos partir, quedarse o lo que sea, estaré con él. Es mi amigo y quiero lo mejor para él, que cumpla su sueño", precisó el capitán albo.

En ese sentido, Suazo aseguró y dejó bien en claro que "en ningún momento dije que Pablo o cualquier persona es más importante que Colo Colo, porque no es así. Jamás pensaré eso".

De igual forma el jugador pidió disculpas a quienes no entendieron su forma de expresar la situación, aunque espera que con la aclaración queden conformes.

"Quería aclararlo porque no me gusta que queden dudas o comentarios que la verdad, no me representan. Espero que me disculpen por quizás no expresarme de la mejor forma y que no todos me pudieran entender", finalizó.