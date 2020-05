Gabriel Mendoza on fire: “Se pudrió todo en Colo Colo, el escenario actual es muy oscuro. Deben pensar en el 2021”

Gabriel Mendoza es voz más que autorizada para hablar de Colo Colo. En ese sentido, realizó un duro análisis sobre la situación que vive el club, en especial con la división que existe entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro.

En conversación con el programa De fútbol Se Habla Así de DIRECTV, mencionó que “veo muy difícil el actual panorama de Colo Colo. La mesa negociadora del plantel no quiere a Mayne-Nicholls y eso demuestra el quiebre. Para mí, Harold es la persona idónea para la situación, llegó para ordenar la casa en el club”.

Pero eso no fue todo, porque fue aún más tajante: “Se pudrió todo en Colo Colo. El escenario actual es muy oscuro. Debe cerrar el actual capítulo y pensar en el 2021”, enfatizando que esta temporada está perdida en cuanto a éxitos deportivos se refiere.

Además, tuvo críticas para los jóvenes Albos, quienes no se han pronunciado públicamente en el conflicto interno que se vive en el club. “Los jugadores jóvenes en el plantel de Colo Colo se chupan. Creen que decir algo a Paredes es faltar el respeto. Deben plantarse y demostrar que están en Colo Colo”.

También, tuvo palabras para el goleador histórico del fútbol chileno, pues señaló que “Paredes debía retirarse con bombos y platillos. Es el último gran ídolo de Colo Colo. Ojalá se pueda revertir la actual situación y se pueda retirar como corresponde”.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para enviar un recado a los directivos del club, pues el Coca dijo que le gustaría ser dirigente del club. “Me gustaría ser dirigente de Colo Colo, no de Blanco y Negro, que ve todo como una empresa. Me gustaría ser parte del club, porque Colo Colo es de la gente”, sentenció.

Coca Mendoza formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Libertadores 1991. (FOTO: Archivo)