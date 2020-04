Coca Mendoza le manda un duro mensaje a Paredes por la crisis de Colo Colo: "No veo un liderazgo como debe ser"

La crisis del plantel de Colo Colo con Blanco y Negro sigue en pie, y son varias voces de ex albos que comentan la situación.

Uno de los más activos es Gabriel Mendoza, quien nuevamente se refirió al hecho que tiene divididos a jugadores y dirigentes, y le habló directamente al capitán Esteban Paredes.

"Hay líderes que se comunican con los dirigentes. Creo que en estas negociaciones sólo hubo tres jugadores negociando que fueron Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia", dijo en primera instancia el campeón de América en 1991.

"No veo un liderazgo como debe ser y Paredes debe tomar las riendas en este asunto. Las señales que están no son las correctas. No es que sean buenos o malos líderes, pero no han tomado nuevas decisiones, las señales no son las correctas", agregó a radio Cooperativa.