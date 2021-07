Gabriel Costa cree que Colo Colo perdió su chance de ganarle a la UC: "Enfrentamos a un equipo fatigado"

El empate sin goles entre Universidad Católica y Colo Colo en el clásico, sigue dando vueltas por la cabeza de los jugadores del Cacique y en especial en la de Gabriel Costa. El ariete tuvo una inmejorable ocasión para abrir el marcador en el inicio del partido.

En la autocrítica el hombre que llegó de la mano de Mario Salas asegura que los albos no aprovecharon las oportunidades y, en especial, el hecho de que los cruzados habían tenido un duro partido por Copa Libertadores tres días antes.

“Tuvimos una buena preparación y para el partido con Universidad Católica llegamos muy bien. Enfrentamos a un equipo fatigado, no aprovechamos las oportunidades que tuvimos que fueron varias, pero fue un partido donde nos sentimos bien futbolísticamente. Siento que hicimos un buen partido”, sostuvo Costa.

Costa destacó lo hecho ante la UC y ya piensa en Audax. Foto: Agencia Uno

Pese a eso, el jugador aseguró que “quedamos contentos porque generamos esas ocasiones, que es lo importante. No concretarlas es parte del juego, todos erramos, los arqueros juegan sus partidos, es mérito de ellos también. Tuve una chance y no la pude concretar, pero nos creamos las situaciones y eso me tiene contento”.

Colo Colo jugará ante Audax Italiano por la fecha 12 del Campeonato Plan Vital este sábado a las 20:00 horas en el estadio Monumental.

Pensando en el compromiso ante los itálicos, Basilio Gabriel indicó que “ahora nos preparamos para lo que viene, ponemos el foco en eso porque será muy difícil. Audax va arriba en la tabla, es un buen equipo y consolidado. Mañana lo vamos a preparar y estaremos listos para el momento”.

“Enfrentamos a uno de los equipos que pelea el campeonato, muy organizado y con una idea buena de juego. Mañana veremos vídeos y nos empezaremos a preparar”, complementó.

Audax Italiano es uno de los líderes del campeonato con 20 puntos. Colo Colo les dará caza si consigue una victoria.