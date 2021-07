Gabriel Costa destaca la importancia de Gustavo Quinteros en este nuevo Colo Colo: “Su llegada nos hizo bien a todos”

No cabe ninguna duda de que Colo Colo está viviendo una buena temporada, que los tiene peleando el título del Campeonato Nacional y la Copa Chile. En ese sentido, Gabriel Costa quiso destacar la figura de Gustavo Quinteros en este buen momento deportivo.

“La llegada del profe les hizo bien a todos. Al club, al plantel con su manera de pensar, su manera de motivar, es muy franco a la hora de decir que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos toca jugar. En mi caso estaba preparado y pude aprovechar sus oportunidades”, mencionó en conferencia de prensa.

Y sobre su rendimiento particular, comentó que “es la preparación de uno, la madurez que deja el camino del fútbol. A mí me toca estar en Colo Colo, seguir preparándome, cuando llegué no tuve la misma preparación ni confianza de hoy. Me siento ahora muy preparado y me toca seguir trabajando”.

“El profe tiene mucha variante, precisa el 100 por ciento de los jugadores que nos toca estar. Yo trato de hacerlo bien donde me necesiten, hay varias opciones y en este momento los jugadores se fatigan más por la pandemia, por eso uno tiene que estar preparado para jugar donde le toque y darle al equipo para que le pueda ir bien y ganar”, agregó.

“Mientras que juegue me siento bien en cualquier lado. El profe maneja varios esquemas, uno como jugador tiene que estar preparado, hay jugadores que sienten mejor en un puesto, pero yo me siento bien jugando. El profe me tiene como opción y siempre quiero hacerlo bien por el equipo”, complementó.

Cabe mencionar que Colo Colo marcha en la quinta posición con 17 puntos, está solo a dos de Audax Italiano, líder del torneo. En tanto, en la Copa Chile alcanzó las semifinales.