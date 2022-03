Colo Colo tiene ante La Calera el último compromiso antes de enfrentar el debut de Copa Libertadores, el que será en Brasil ante el Fortaleza, el próximo jueves 7 de abril. Un desafío grande para los albos, pues chocarán contra el finalista de la Copa do Nordeste y que fue cuarto en el último Brasileirao.

Gustavo Quinteros se refirió al grupo de los albos, asegurando que "por conveniencia, es mejor jugar con equipos más débiles. Pero como profesional, por la pasión que tenemos, queremos jugar en estadios llenos, contra equipos importantes, disfrutar eso. No es fácil clasificar a Libertadores".

Contó además el estratega del Cacique que "la idea es disfrutarla, además de tener la responsabilidad de jugar bien y representar al país. Pero en Copa siempre te toca uno grande, ahora fue River".

Luego agregó que "en el grupo hay dos equipos que están bien como River y Fortaleza. Alianza no está tan bien, no inició bien la temporada. Fortaleza juega la final del torneo Nordeste, es un equipo fuerte que salió entre los cuatro primeros del Brasileirao. No es fácil salir así en un país fuerte, será casi del mismo nivel de River, el último campeón de Argentina".

Agregó por lo mismo que "no es tan fácil ni difícil el grupo, pudo ser más duro todavía. Lo tomaremos con responsabilidad"

Quinteros planea por lo mismo lo que viene para el Cacique con tantos partidos en abril. "Ya estuvimos planificando las posibles variantes. Jugamos el 7, el 10, el 13 y 17. Cada tres, cuatro días, y así es imposible jugar con los mismos jugadores", comentó.

Añadió que "si enfrentas las dos competencias con los mismos jugadores, al segundo o tercer partido no pueden más, no se recuperan bien, das ventajas físicas. Te desgasta físicamente los partidos y viajes, pero también los sicológico en Libertadores".

Lo bueno es que asegura que tiene la fórmula para reemplazar a los titulares: "A los chicos los veo muy bien. Por eso hacíamos amistosos en las semanas. Esperamos mantener el mejor nivel posible".