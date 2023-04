Colo Colo ganó un partido donde masticó la rabia de jugar sin público. En el triunfo por 3 a 1 ante Palestino por el Campeonato Nacional, el Cacique cumplió su primera fecha de castigo tras los incidentes en el Superclásico con la U.

Los albos fueron sancionados con tres jornadas a puertas cerradas en el estadio Monumental, algo que se puede repetir tras la pelea en el duelo con Monagas por Copa Libertadores. La situación ya no da para más y este lunes sumó un fuerte reclamo de parte de Maximiliano Falcón.

El Peluca conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y lanzó una potente crítica a los delincuentes que dejan a los verdaderos hinchas sin ver a Colo Colo. "Es espantoso. Hasta me dieron ganas de subir una historia para decir a la gente que se terminen de portar mal una vez por todas, porque los necesitamos en serio".

Maxi Falcón no se quedó ahí y recalcó que "es feo que el equipo más grande de un país juegue sin gente. Es horrible no tenerlos en cancha, que la familia no te venga a ver. No es justo que por 15 o 20 personas no te puedan ir a ver todos los que están día a día".

En esa misma línea, el Peluca hizo un llamado para que tanto el club como los autoridades encuentren la forma de sacar a los vándalos. "Tomar alguna medida más drástica, esto no puede seguir pasando".

Maxi Falcón no le teme a Boca Juniors

Además de hablar del Monumental sin público, Maximiliano Falcón aprovechó de adelantar lo que será el duelo con Boca Juniors en la Copa Libertadores. Aún a la espera de saber si podrán contar con público, el Peluca dejó claro que no le teme a los Xeneizes.

"Obviamente que es un partido importante, no solo para nosotros en lo personal o grupal, sino que por lo que significa el partido. Entre Boca y Colo Colo hay un lindo historial", lanzó. "Ahora estamos enfocados en el fin de semana, para enfrentar a Calera y después pensaremos en Boca", agregó.

De hecho, Maxi Falcón reveló que ya estudia a los Xeneizes. "Estuve viendo el partido de ellos, empataron sobre el final, es un equipo grande que juega Libertadores todos los años, no creo que vaya a ser fácil sacarle puntos, en la copa no lo es, pero ese partido sí se va a ganar por detalles, más allá que es Boca Juniors y la expectativa está al cien por ciento".

Colo Colo ruega para que la Conmebol no le caiga con todo el peso y lo deje sin público ante Boca Juniors. De ser así, el Cacique sumará un triste hito más por culpa de personas que creen estar por encima del club y que hoy lo perjudican a un punto casi fatal.