Gustavo Quinteros debe tomar algunas decisiones. Y para configurar la oncena que dispondrá para que Colo Colo reciba a Boca Juniors por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores debe tomar en cuenta el último desafío que tuvo su equipo en el Campeonato Nacional 2023. Allí, los albos perdieron a Marcos Bolados por una lesión.

El antofagastino le dejó su lugar a Damián Pizarro en los 33' por una molestia que se le generó, en gran parte, por la cancha del estadio Nicolás Chahuán Nazar. Por eso mismo, en la antesala del duelo frente a los Xeneizes, pactado para el miércoles 3 de mayo a las 20 horas, el DT argentino boliviano describió qué afectó al "11", quien por supuesto que no estará ante el cuadro argentino.

"Lo de Bolados no fue nada muscular. Fue un giro donde se le quedó la pierna trabada en el césped y tuvo un traumatismo en la rodilla. Lo de Alexander Oroz fue lo mismo, pero en el tobillo", recordó Quinteros sobre el ex Deportes Antofagasta y el Flecha, quien también terminó con problemas, pero sí podrá estar disponible ante los boquenses.

Quinteros exige terminar con las canchas sintéticas y recuerda la terrible lesión del Gato Silva

Por cierto, este nuevo problema físico que debe afrontar el staff de Gustavo Quinteros en el plantel profesional de Colo Colo provocó una exigencia del DT de los albos. "Ojalá en el futuro podamos tener todos canchas perfectas, de pasto natural o mixto. No lo digo por criticar a nadie", solicitó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

"Bolados quedó fuera por un giro para 15 o 20 días. En algo parecido, Oroz al frenar y arrancar, casi quedó fuera de este partido. Hoy entrenó con menos dolor", afirmó el oriundo de Cafferatta, quien rememoró un partido disputado el 8 de septiembre de 2019, cuando Quinteros comandaba al primer equipo de Universidad Católica, con el que ganó el Campeonato Nacional aquel año.

Ese día, Francisco Silva sufrió una lesión terrible. Corría el minuto 27' y el Gato le tuvo que dejar su puesto a César Fuentes a raíz de una fractura gravísima por una patada de Matías Laba que lo tuvo sin jugar por más de un año y de la que nunca se pudo recuperar de manera satisfactoria. De hecho, influyó mucho en la decisión del retiro que tomó el quillotano bicampeón de América con la Roja. Esa fatídica jornada, Unión La Calera venció por 2-1 a la UC en los cuartos de final de ida de la Copa Chile.

"Me acuerdo cuando fuimos a jugar con Católica un partido tuvimos dos lesionados graves: Aued y el Gato Silva. Perdimos un jugador por ahora y al otro, esperamos hasta mañana porque se le queda trabado el pie en el césped sintético", detalló el ex DT de Emelec de Ecuador en la conferencia de prensa previa al choque frente a los Oro y Cielo, que contarán con el respaldo de Juan Román Riquelme en el estadio Monumental. La lesión de Luli fue una fractura de escápula, ocurrida por una mala caída en el terreno de juego calerano, pero no en el mismo encuentro.

Quinteros implora por las recuperaciones para tener "variantes con experiencia"

Además de todo eso, Gustavo Quinteros también detalló la gran necesidad que tiene Colo Colo para afrontar partidos con mayores posibilidades de cambiarlo desde el banco de suplentes. "Aparte de los jugadores que tenemos afuera, sumamos otros dos. Pero bueno, terminamos jugando con Damián Pizarro y Oroz, que son chicos de 18 y 20 años", expresó el entrenador de 58 años respecto de la juventud de la dupla ofensiva con la que terminó en el empate sin goles ante Unión La Calera.

"Necesitamos recuperar a los que están afuera, que son gente de experiencia. Castillo, de los Santos, Emiliano, Wiemberg, Moya, etc...estos partidos de Copa te demandan no solamente un nivel de partido individual, también experiencia, tomar decisiones con sabiduría, con haberlo vivido en otros momentos", detalló el santafesino.

Y cerró con las siguientes palabras. "Ojalá que en el futuro podamos no perder demasiado terreno y recuperar a todos los jugadores que tenemos fuera para tener variantes de más experiencia en los próximos partidos", aunque también Quinteros mira de reojo el duelo por la 13° fecha del torneo local, en la que recibirá a Audax Italiano en Pedrero.