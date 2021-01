Ex entrenador de Peluca Falcón y su nivel en Colo Colo: "Es un animal competitivo, no tiene temores"

Maximiliano Falcón llegó a Colo Colo en uno de los momentos deportivos e institucionales más complejos en la historia del club, pero su talento y garra han ayudado a los albos a repuntar de a poco y, de paso, ha enamorado a la fanaticada alba.

El central uruguayo ha sido un factor clave en el fondo colocolino, logrando afirmar una alicaída línea defensiva e inyectándole seguridad a sus compañeros, situación que no sorprende a Alejandro Cappuccio, otrora entrenador del Peluca en Rentistas.

"Sinceramente, no me sorprende el nivel de Falcón en Chile. Es un animal competitivo, no tiene temores", reveló el DT a El Mercurio.