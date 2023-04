Colo Colo cumplió la tarea y venció a Monagas en la segunda fecha de la fase grupal de Copa Libertadores. Gracias a un penal ejecutado por Carlos Palacios, los albos se impusieron 1-0 sobre el elenco venezolano en el Estadio Monumental y alcanzaron la punta del Grupo F junto a Boca Juniors.

Sin embargo, la victoria estuvo empañada por un puñado de hinchas que causaron incidentes en el estadio. En el sector Cordillera, y en medio del partido, una gran pelea entre barristas obligó a varias personas a tener que abandonar sus asientos, mientras que en Arica se prendieron bengalas.

Tras el partido, el técnico Gustavo Quinteros y el capitán Esteban Pavez condenaron los hechos. "Hay un grupito pequeño que no son hinchas del club y vienen a perjudicar, a intentar no sé qué. Porque de esa manera no favorecen ni al equipo ni a la institución", comentó el DT.

"Los verdaderos hinchas son los que apoyan y alientan para que el equipo siempre esté con el estadio lleno y sin problemas. Es un grupo muy pequeño que genera problemas para todos. Espero que podamos identificarlos y que no puedan asistir más", complementó sobre los vándalos.

"Es algo que me duele, me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín lo primero que hablamos fue el tema del público. El plantel estaba muy molesto porque sabemos que en la Copa Libertadores es muy importante jugar con nuestro público", dijo por su lado Pavez.

"El año pasado nos pasó algo similar, jugamos el partido más importante del año, con Fortaleza, sin público. No es excusa, pero obviamente el apoyo del hincha es muy importante, lo sentimos dentro de la cancha, y jugar sin gente es bastante feo, sobre todo en un partido de copa", agregó el capitán.

"Colo Colo es de todos los chilenos, no puede ser que por un poco de hinchas salgamos todos perjudicados. Esperamos que no vuelva a pasar y que no nos sancionen, pero me duele y me molesta mucho, y el plantel también está muy molesto porque sabemos que nos puede afectar. Una lástima lo que pasó", cerró.