Colo Colo celebró con un triunfo ante Monagas su aniversario número 98, pero los mal llamados hinchas volvieron a hacer su indeseada aparición. "La verdad es que esto me calienta un poco y a varios de mis compañeros también", disparó el "Indio" tras el pitazo final.

Brayan Cortés enfurece con tontitos de Colo Colo: "Me calienta, y a mis compañeros también"

Los mal llamados hinchas también se hicieron presentes en la celebración del cumpleaños 98 de Colo Colo. El Cacique venció 1-0 a Monagas de Venezuela por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, pero los tontitos de siempre se encargaron de empañar la fiesta. Por eso, Brayan Cortés les envió un recado tras el pitazo final.

Peleas en las galerías y afuera del Estadio Monumental, bengalas y violencia desmedida fueron parte de la vergonzosa imagen que dejaron esos que dicen amar el fútbol y a su equipo, pero lo único que hacen es arruinarlo. Por eso mismo, una vez se concretó el triunfo del equipo de Gustavo Quinteros sobre los pupilos de Jhonny Ferreira el arquero albo sacó la voz.

"Me calienta, y a mis compañeros también"

"Es una lástima. Nos encanta jugar con nuestra gente, más cuando es en casa, somos felices si nos vienen a apoyar, pero siempre hay gente que nos perjudica con este tipo de cosas", disparó el portero de la selección chilena en zona mixta tras haber finalizado el duelo ante Monagas.

"La verdad es que esto me calienta un poco y a varios de mis compañeros también. La copa es un espectáculo lindo y estas cosas no ayudan en nada. Ojalá que no pase a mayores y tengamos más precaución", complementó el portero iquiqueño de 28 años.

Tras eso, el cuidatubos apunta que este es "un tema hace mucho tiempo y ya nos sancionaron en el campeonato nacional. Ojalá que esos pocos hinchas se comporten. Para nosotros es importante su apoyo".

Para finalizar, Brayan Cortés tuvo palabras en específico para la bengala que se prendió en la barra del Eterno Campeón, un hecho por el cual tuvo que ser detenido el juego. "Molesta, porque paran el ritmo del partido y estábamos jugando muy bien nosotros. Por ahí perjudican al equipo", concluyó.