El nuevo capitán de Colo Colo habló del rol que tendrá en el Cacique en esta temporada 2023, aunque claro, recordando un pasado que no lo enorgullece para nada. “Hay cosas que hice que me provocan vergüenza, porque nunca las hacía, ni en el barrio”, afirmó.

El Colo Colo 2023 cambió drásticamente si se compara con el que cerró la temporada 2022. Tal vez esto se ve más graficado en quien será el capitán del equipo en este nuevo año futbolístico. La salida de Gabriel Suazo obligó a buscar un nuevo líder y fue Esteban Pavez el que tomó la responsabilidad de portar la jineta.

Este nuevo desafío para el volante vino acompañado por una fuerte autocrítica de ciertas cosas que hizo en el pasado. Pavez lo sabe y en conversación La Tercera se mostró arrepentido de un particular y desagradable episodio en un clásico ante Universidad Católica.

“Hay cosas que hice que me provocan vergüenza, porque nunca las hacía, ni en el barrio. De repente me ganaba amarillas, cosas que se me salían de control, pero uno va a aprendiendo con el tiempo. Hoy estoy en un momento muy sereno, con bastante madurez. Y me ayuda mucho, también, el tiempo que estuve afuera y el que llevó acá”, señaló Pavez.

En ese sentido el capitán albo detalló que “lo que pasó con Marco Medel, en un clásico, que lo escupí, no lo había hecho nunca y me arrepiento. No sé por qué lo hice. A Marco lo conocía. Fue netamente algo del momento, no sé cómo explicarlo bien, pero son cosas que a uno le dan vergüenza. Y otro tipo de cosas, como enojarme por una jugada o levantar mucho los brazos. De repente igual lo hago, pero sin intención”.

A la hora de abordar su método portando la jineta de capitán en Colo Colo, el volante señaló que “a Colo Colo llegué con 18 años, ya grande. Nunca pensé ser capitán de esta gran institución. Con el paso del tiempo fui conociendo muchos capitanes, viendo muy buenos ejemplos y algunos no muy buenos, y me quedé siempre con lo mejor. Trato de sacar lo mejor de mí, de estar en lo que más pueda, de siempre darles lo mejor a mis compañeros y al staff. Eso es muy importante y lo aprendí de un capitán que me marcó mucho, que fue Esteban Paredes”.

“Ser el capitán de la institución más grande del país es una gran responsabilidad. Me toma en un punto en que estoy bastante maduro. He tenido experiencias en muchos camarines. Siempre trato de involucrarme en lo que más puedo, de que mis compañeros estén bien. Soy mucho de pensar primero en ellos y después en mí”, concluyó Esteban Pavez.