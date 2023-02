Fabián Castillo poco a poco comienza a tomar protagonismo en Colo Colo. Ante Ñublense, el colombiano jugó su primer partido como titular y toma el puesto que dejara vacante Gabriel Costa, una de las bajas más importantes del Cacique para el 2023.

El Rayo es uno de los jugadores que pelea por el puesto, con las exigencias de Gustavo Quinteros que eso implica. Y es que para el entrenador, los extremos no solo deben aportar en ataque, sino que también en defensa, algo a lo que aún se está adaptando.

"Me he sentido muy bien. Estos últimos 25 días me han echo sentir muy cómodo los compañeros. He agarrado mucha confianza con los compañeros y eso es importante para mí", reconoció Fabián Castillo este jueves en conferencia de prensa.

"He venido trabajando bien, acatando cada orden que el profe me da. Obviamente es un juego nuevo para mí, porque estaba acostumbrado a otro tipo, pero me toca adaptarme rápidamente. El partido pasado fue bueno para mí y lo que le profe me pide. Estoy cómodo, espero seguir ganando terreno con cada entrenamiento y aportarle al equipo lo que tengo para dar", agregó.

Para Fabián Castillo, todavía falta afirmar las sociedades en la cancha. "Es un grupo relativamente nuevo, hay una base del equipo del año pasado pero hay nueve jugadores nuevos. La adaptación no es tan fácil, vamos poco a poco trabajando durante la semana en la ofensiva para ir entendiendo movimientos o yo qué sé. Uno tiene que ir conociendo al compañero, pero creo que vamos muy bien, nos llevamos bien y eso hace más fácil la adaptación para todos".

Tras ello, el colombiano abordó lo que le pide Gustavo Quinteros y se sinceró, asegurando que "a nosotros se nos obliga a presionar todo el partido y eso es nuevo para mí".

"Me he adaptado bien, el partido pasado cada pelota perdida iba a presionar, estuve ahí. Aparte de mis compañeros, físicamente me siento bien. Aquí se juega a un ritmo intenso y tengo que acostumbrarme", complementó.

Castillo y el 10 de Colo Colo ante Everton

Colo Colo vuelve a la cancha este fin de semana para enfrentar a Everton, en un partido donde deben ganar para seguir a la caza del liderato. El Cacique espera por su partido pendiente con Huachipato, pero por ahora la mira está puesta en los Ruleteros, que amenazan con ser un duro rival.

"Aún no hemos visto el video de Everton, pero tuve la oportunidad de ver parte del partido que jugaron en la fecha pasada y son un equipo complicado, jodido adelante y debemos tener cuidado", dijo Fabián Castillo.

"Nosotros debemos ser intensos, tratando de ir para adelante. Estamos de local, somos el club más grande así que cada partido tenemos que ir adelante, tratar de marcar diferencias y de someter al rival. Eso es lo más importante", añadió.

Finalmente y ante la baja de varias figuras, Colo Colo busca un nuevo enlace con los delanteros ante Everton. "Creo que todo el equipo, cada jugador, está preparado para el momento cuando le toque. Son bajas importantes, pero tenemos otros que vienen trabajando para tener su oportunidad. Estamos bien, confiados en que vamos a volver a ganar en casa", sentenció Castillo.