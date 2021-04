"Sigo siendo un pibe del barrio Villa Luro": la emotiva despedida de Emiliano Amor a Vélez en su llegada a Colo Colo

Este jueves se cerró el libro de pases del fútbol chileno y en Colo Colo sorprendieron asegurando una de sus esperadas cartas. Emiliano Amor finalmente logró un acuerdo con el cacique y fue oficializado como el nuevo refuerzo para la presente temporada.

El defensor argentino selló su salida de Vélez Sarsfield para venir a potenciar al equipo de Gustavo Quinteros de cara al Campeonato Nacional 2021. Pero antes de viajar a nuestro país, tuvo una emotiva despedida del fortín.

A través de su cuenta de Instagram, Amor le hizo honor a su apellido y dejó lindas palabras para el club que lo vio nacer. "En este día tan especial, quiero subir esta foto y contar todo lo que significa para mí hoy despedirme del Club Atlético Vélez Sarsfield. Quiero agradecer a mis compañeros con quienes compartimos muchos momentos, buenos y no tan buenos, pero siempre nos mantuvimos unidos, con los objetivos claros y dando el máximo para lograrlos. Me llevo conmigo las anécdotas, el día a día, las excelentes personas y profesionales que conocí en esta etapa de mi vida".

La despedida de Amor a Vélez. Foto: Instagram

El argentino también tuvo palabras para los hinchas de Vélez. "Agradecerle a toda la gente, el pueblo velezano, que siempre me demostró el cariño y la importancia de ser jugador de este maravilloso club. Y aunque hoy no nos permitan vernos en la cancha, sé que siempre nos están alentando, con el corazón, desde el lugar que les toque, demostrando su pasión".

Amor no se detuvo ahí y contó detalles de su vida en el fortín. "Sigo siendo un pibe del barrio Villa Luro, que se crió en este hermoso club desde los 10 años, pasando por todas las categorías inferiores hasta llegar a primera, siendo parte de distintos equipos y compartiendo con personas increíbles en el proceso, que me formaron y me dieron todas las herramientas para desarrollarme como futbolista profesional y como persona".

El zaguero reconoció que decidió venir a Colo Colo para dar un salto en su carrera. "Hoy, como parte de esta profesión, tomé la decisión de emigrar para progresar profesional y económicamente, dejándole al club un pequeño o gran aporte, nunca fue mi intención irme de otra forma".

Finalmente Amor aseguró que "hoy nos toca separar nuestros caminos, aunque siempre serán parte de mi vida todos esos recuerdos y a partir de ahora solo me queda desearles todo lo mejor y muchos éxitos para lo que viene. Siempre estará en mi corazón todo lo vivido y siempre voy a desear lo mejor para ustedes. Gracias Vélez, Gracias pueblo velezano, de corazón… ¡Gracias!".

Ahora resta que el defensor aterrice en nuestro país para comenzar con la cuarentena respectiva antes de integrarse a los trabajos con el cuerpo técnico de Quinteros. La fecha para su debut aún es una incógnita, pero si todo sale bien, podría estar para el duelo ante Ñublense luego del Superclásico ante Universidad de Chile.