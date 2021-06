Emiliano Amor revela cómo enfrenta el trolleo por su cariñoso apellido: "No hay nada peor para alguien que se burla que no lo pesquen"

Emiliano Amor llegó a Colo Colo por pedido de Gustavo Quinteros para reforzar la línea de fondo alba y no volver a pasar el susto de la temporada pasada del Campeonato Nacional, donde los albos estuvieron cerca de perder la categoría por primera vez en su historia.

Lamentable o jocosamente, el argentino hizo más noticia por su apellido que por sus características como jugador o su trayectoria, ya que "Amor" no es un nombre antroponímico muy común en Chile.

"Pagar por Amor", "Al Cacique le falta Amor", "Quién no ha sufrido por Amor", y un sinfín de bromas repletaron las transmisiones deportivas en nuestro querido campeonato mientras el jugador se acercaba a fichar con los de Macul.

Hoy, a meses de su arribo al Estadio Monumental, Emiliano Amor conversó en extenso con LUN, donde se refirió a las mofas que genera su apellido y cómo ha aprendido a sobrellevar a los bromistas.

“Si me tiran alguna, yo la devuelvo de inmediato. De chico me ha pasado eso, así que estoy acostumbrado”, reveló.

Amor contó que en Argentina “siempre había alguno que decía alguna pesadez. También cuando empecé a jugar, pero aprendí que la mejor receta era no calentarse".

"A los que se burlaban de mi apellido no les daba bola. Y no hay nada peor para alguien que se burla que no lo pesquen. Eso he hecho yo siempre”, explicó.