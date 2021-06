Rodrigo Herrera echa de menos a Leonardo Gil en la Roja: "No hubiese sido extraño que lo llamaran por las críticas que ha recibido Pinares"

La selección chilena tendrá un duro desafío este viernes, porque se medirá al poderoso Brasil en los cuartos de final de la Copa América, duelo para el cual la Roja hizo un llamado de emergencia en la nómina.

El entrenador Martín Lasarte sacó del listado al lesionado Guillermo Maripán, quien tiene problemas musculares y necesita un largo tiempo de recuperación, y para suplir su cupo no llamó a un defensor, sino que citó al delantero de Universidad Católica Diego Valencia.

El ariete le entrega variantes a Machete, ya que puede jugar por las bandas o el centro del ataque, situación que sirvió para que el conductor de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, hiciera un análisis.

El periodista se preguntó si hubiese sido posible también el llamado del volante de Colo Colo Leonardo Gil, de gran momento en el Cacique, para ser variante en la zona media, debido al bajo nivel de César Pinares.

Gil ha tenido un gran año en Colo Colo - AgenciaUno

"Cuando nomina a otros delanteros es porque seguramente no está conforme, quiere enfatizar posiciones de ofensiva, lo podría haber hecho incluso de mayor manera, yo no me hubiera extrañado de que hubiera llamado a Leonardo Gil, para tener alternativas en el medio, ante las críticas que ha recibido, por ejemplo, César Pinares", indicó Herrera.

Lo cierto es que el Colo sigue esperando su turno para poder debutar en la Roja, a la cual ya fue llamado por Lasarte para un microciclo.