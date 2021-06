Emiliano Amor reconoce: "Un día hice la de Jara a Cavani, nunca debí haberlo hecho"

En etrevista con LUN, el defensa de Colo Colo, Emiliano Amor, repasó su carrera, habló de los errores que ha cometido y cómo ha logrado superarse.

El zaguero reconoce que no fue fácil llegar a jugar en el primer equipo Vélez Sarsfield: "Aprendí a golpes, con mucha prueba y error".

"Rápidamente me di cuenta que debía trabajar mucho si quería ser jugador profesional y en eso el que me ayudó mucho fue el entrenador Miguel Ángel Russo, quien me tuvo fe para jugar en el equipo", comentó.

Sobre sus errores, señaló: "Algunos que uno comete en la cancha y que después se analiza que no debieron pasar. Un día, por ejemplo, hice la de Gonzalo Jara a Edinson Cavani, ¿me entiende? Eso fue un error. Nunca debí haberle hecho eso a un rival que es compañero de profesión".

Amor frente a Huachipato en el Torneo Nacional (Agencia Uno)

También se refirió a las bromas que recibe por su apellido: "Si me tiran alguna, yo la devuelvo de inmediato. De chico me ha pasado eso, así que estoy acostumbrado".

Finalmente, acerca de su decisión de fichar en Colo Colo, afirmó: "Pese a que la temporada pasada se salvó del descenso, sigue siendo uno de los clubes más importantes de Sudamérica y lo he corroborado desde que llegué, conociendo más su historia y su gente".