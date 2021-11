Emiliano Amor le entrega su confianza a Omar Carabalí para el duelo ante Melipilla: "No se va a sentir el que entra o sale"

Colo Colo sigue luchando por conseguir el título del Campeonato Nacional después del año más complicado de su historia. El Cacique salta a la cancha este miércoles para enfrentar a Deportes Melipilla y recuperar el liderato del torneo con tres fechas para el final.

Una de las grandes novedades que tendrá el equipo de Gustavo Quinteros para el choque con los Potros será la aparición de Omar Carabalí desde el arranque. El arquero, formado en el estadio Monumental, tendrá su primera vez como titular ante la salida de Brayan Cortés, quien se integró a la selección chilena para disputar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ante Paraguay y Ecuador.

En la previa del duelo con Melipilla, Emiliano Amor conversó con los medios de comunicación y le entregó todo su respaldo al guardameta, quien tiene su esperada oportunidad bajo los tres palos de Colo Colo.

"Omar viene trabajando hace mucho, al igual que Julio Fierro. Tenemos mucha confianza en él. Ya nos venimos conociendo, porque al menos en mi caso venimos entrenando hace seis meses. La competencia es muy buena y no se va a sentir el que entra o sale. Son oportunidades únicas e irrepetibles", explicó el defensor argentino.

De hecho, Amor reveló que en el último tiempo el fondo del Cacique ha trabajado también en sus relaciones. "Hablamos mucho, intentamos todo el tiempo conocernos un poco más. El dialogo es muy importante, adentro y fuera de la cancha. Intentamos cubrir lo errores y aumentar las fortalezas que tenemos".

Pero Carabalí no es el único que ha recibido el apoyo del defensor. Alan Saldivia es otro de los que ha sentido el cariño del primer equipo. El joven defensor uruguayo llegó a nuestro país días atrás para estar a prueba hasta fin de año y ganarse así un lugar en el plantel, tal como ocurrió con Pablo Solari.

"Con Alán estuve hablando, al igual que varios chicos. Me puse a disposición inmediatamente, porque sé que no es fácil salir del país y no conocer a nadie. Le dije que estuviese tranquilo y con confianza", explicó.

Colo Colo es pura alegría por los seleccionados

Colo Colo, después de mucho tiempo, puede celebrar por fin que aportó jugadores a la selección chilena. Brayan Cortés y Gabriel Suazo fueron convocados por Martín Lasarte para la fecha de eliminatorias, donde Gabriel Costa también recibió un llamado a Perú.

Amor reconoció que en el plantel están felices por lo que está pasando con sus figuras. "Todo el equipo esta muy contento por Gabriel Suazo, porque se lo merece, igual que Brayan Cortés y Gabriel Costa. Refleja lo que está haciendo este grupo".

"Nuestro capitán es una voz en el vestuario, pero tenemos un plantel con mucha competencia interna, por lo que el que entré lo hará bien, como lo han hecho en todo el año", sentenció.