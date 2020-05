El día que Juan Román Riquelme y Marcelo Gallardo alucinaron con el Colo Colo de Claudio Borghi

El Colo Colo de la era Claudio Borghi es uno de los mejores planteles de la historia del fútbol chileno. Un equipo que derivó, con colaboración de la U del año 2011, en la generación dorada.

Hoy recordamos cuando Claudio Borghi le reveló a TyC Sports que dos astros argentinos alucinaron con el sistema táctico del Bichi en los planteles del 2006-2007.

El ex entrenador de los Albos, contó cuando Juan Román Riquelme le habló de Colo Colo sin motivo alguno. "No hablaba mucho con Riquelme por el juego del equipo. A mí me sorprendió porque cuando llego a Argentinos Juniors, él me hablaba del Colo Colo que había dirigido como si hubiese visto acá todos los partidos. Eso me pasó con dos personas: el primero fue Román", expresó.

También, recordó cuando Marcelo Gallardo se le acercó para hablar de algunos jugadores del Cacique. "Él Muñeco vino a Santiago a ver unos partidos y en la cena me describió tres o cuatro jugadores de forma extraordinaria y eso que solo los vio una vez", detalló.

Estas declaraciones dejan entre ver que el Colo Colo de Claudio Borghi traspasó fronteras por la forma de jugar.