Con sólo 19 años, la aparición de Danilo Díaz era muy esperada en Colo Colo. Muchos lo seguían en cadetes y sabian de sus buenos antecedentes, pero la mayoría se sorprendió, no sólo por verlo en cancha ante Audax Italiano, si no que también por su baja estatura.

El mediocampista mide 1,56 m, una talla que se ve muy poco en el fútbol profesional, pero que el jugador espera aprovechar para sacar ventaja de sus cualidades. Fue lo que mostró en el duelo del jueves pasado y que llenó el gusto de los hinchas.

"Mi altura no es impedimento, siempre he sido chico y no me afecta para nada. El porte lo ocupo a mi favor para jugar y demostrar. La baja estatura siempre ayuda a ser más rápido, mucho más ágil con el balón y eso lo potencié cuando supe que no crecería más, como a los 14-15 años", explica en canterano albo en diálogo con LUN.

Díaz estuvo con la selección chilena en el Mundial Sub 17, pero luego vio cortado su desarrollo por la pandemia, que tiene a las series menores prácticamente sin actividad hace dos años. "Nos afectó a todos porque sólo queríamos jugar y entrenar", reconoce.

Cuenta que su referente es Arturo Vidal, que su posición natural está en el mediocampo -de hecho, en cadetes jugaba junto a Vicente Pizarro, y que se considera "un jugador inteligente y con una visión de juego clara".

Pero lo bueno es que ya dio el primer paso y se proyecta derecho al profesionalismo. "Siempre quise ser futbolista profesional. La verdad es que sólo pienso en el fútbol, me dedicaré a esto. Quiero consagrarme en Colo Colo y de ahí, que el resto fluya", completa.